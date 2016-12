Federal A: Unión ya tiene rivales y fixture

Con la definición de todos los equipos que disputarán la Zona Campeonato del Federal A, en la tarde de hoy se realizó el sorteo del fixture. Las dos zonas de 9 equipos tendrán ocho fechas cada una y a continuación las repasamos:

Zona Sur

1- Deportivo Madryn (Pto. Madryn).

2- Cipoletti (Río Negro).

3- Villa Mitre (Bahía Blanca).

4- Alvarado (Mar del Plata).

5- Agropecuario (Carlos Casares).

6- Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).

7- Sportivo (Las Parejas).

8- Unión (Sunchales).

9- Gimnasia (Mendoza).

Zona Norte

1- Altos H. Zapla (Jujuy).

2- Gimnasia y Tiro (Salta).

3- Juventud Antoniana (Salta).

4- Mitre (Stgo. del Estero).

5- Unión Aconquija (Catamarca).

6- Sportivo Patria (Formosa).

7- Chaco For Ever (Resistencia).

8- Sarmiento (Resistencia).

9- Unión (Villa Krause).

1ra. fecha – 29/01/17

– Agropecuario vs. Alvarado.

– Sportivo Las Parejas vs. GyE Mendoza.

– Defensores de Belgrano vs. Unión.

– Cipoletti vs. Villa Mitre.

– Libre: Dep. Madryn.

2da. fecha – 05/02/17

– Villa Mitre vs. Defensores de Belgrano.

– Unión vs. Sportivo Las Parejas.

– GyE Mendoza vs. Agropecuario.

– Alvarado vs. Dep. Madryn.

– Libre: Cipoletti.

3ra. fecha – 12/02/17

– Dep. Madryn vs. GyE Mendoza.

– Agropecuario vs. Unión.

– Sportivo Las Parejas vs. Villa Mitre.

– Defensores de Belgrano vs. Cipoletti.

– Libre: Alvarado.

4ta. fecha – 19/02/17

– Cipoletti vs. Sportivo Las Parejas.

– Villa Mitre vs. Agropecuario.

– Unión vs. Dep. Madryn.

– GyE Mendoza vs. Alvarado.

– Libre: Defensores de Belgrano.

5ta. fecha – 26/02/17

– Alvarado vs. Unión.

– Dep. Madryn vs. Villa Mitre.

– Agropecuario vs. Cipoletti.

– Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Belgrano.

– Libre: GyE Mendoza.

6ta. fecha – 05/03/17

– Defensores de Belgrano vs. Agropecuario

– Cipoletti vs. Dep. Madryn.

– Villa Mitre vs. Alvarado.

– Unión vs. GyE Mendoza.

– Libre: Sportivo Las Parejas.

7ta. fecha – 12/03/17

– GyE Mendoza vs. Villa Mitre.

– Alvarado vs. Cipoletti.

– Dep. Madryn vs. Defensores de Belgrano.

– Agropecuario vs. Sportivo Las Parejas.

– Libre: Unión.

8va. fecha – 19/03/17

– Sportivo Las Parejas vs. Dep. Madryn.

– Defensores de Belgrano vs. Alvarado.

– Cipoletti vs. GyE Mendoza.

– Villa Mitre vs. Unión.

– Libre: Agropecuario.

9na. fecha – 02/04/17

– Unión vs. Cipoletti.

– GyE Mendoza vs. Defensores de Belgrano.

– Alvarado vs. Sportivo Las Parejas.

– Dep. Madryn vs. Agropecuario.

– Libre: Villa Mitre.

