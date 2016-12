Entregaron dos motos al Gat Sunchales

(Por: Prensa URV) – En horas de la mañana de ayer se realizó una sencilla ceremonia en sede del GAT (Grupo de Acción Táctica) de nuestra ciudad, en la cual se entregaron dos motocicletas marca Honda modelo Tornado, equipadas como patrulleros, balizas sirenas y cascos para personal que presta servicio en ese grupo.

La misma estuvo presidida por el jefe de la unidad regional V Director de Policía Adrián Rodríguez, acompañado por el Subsecretario de Gobierno Municipal Marcelo Canavese, el Subsecretario de Seguridad Rubén Arias Sub Jefe de la Unidad Regional V Director de Policía Marcelo Bustamante, Jefe Agrupación Orden Público Sub Director de Policía Javier Gorosito, Jefe de Agrupación Cuerpo Sub Director de Policía Claudio Ghione, Sub Jefe Agrupación Cuerpo Comisario Supervisor Marcelo Maldonado, Jefe de Zona Sub Director de Policía Daniel Gretter, Jefe Comisaría Nº 3 Sunchales Sub Crío. Luciano Gabinetti, Jefe del GAT Oficial Cristian Suárez, personal policial, cura Raúl Massini y medios de comunicación.

