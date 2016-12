Federal A: Los rivales y el fixture de Libertad

Así como se conoció en la semana el cronograma de Unión, Libertad también tiene ya definidos los rivales y las fechas con las cuales retomará el año próximo la competencia. El primer encuentro será el 29 de enero, visitando al Depro.



Zona C

– Guaraní A. Franco (Posadas).

– Sol de América (Formosa).

– Gimnasia (Concepción del Uruguay).

– Defensores (Pronunciamiento).

– Libertad (Sunchales).

– Sportivo Belgrano (San Francisco).

Fixture

1ra. fecha – 29/01/17

– SOL DE AMERICA vs. G. ESGRIMA C.U.

– SP. BELGRANO vs. GUARANI A.F.

– DE.PRO. vs. LIBERTAD S.

2da. fecha – 05/02/17

– DE.PRO. vs. SOL DE AMERICA

– LIBERTAD S. vs. SP. BELGRANO

– GUARANI A.F. vs. G. ESGRIMA C.U.

3ra. fecha – Sábado 11/02/17

– SOL DE AMERICA vs. GUARANI A.F.

– G. ESGRIMA C.U. vs. LIBERTAD S.

– SP. BELGRANO vs. DE.PRO.

4ta. fecha – Miércoles 15/02/17

– SP. BELGRANO vs. SOL DE AMERICA

– DE.PRO. vs. G. ESGRIMA C.U.

– LIBERTAD S. vs. GUARANI A.F.

5ta. fecha – 19/02/17

– SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD S.

– GUARANI A.F. vs. DE.PRO.

– G. ESGRIMA C.U. vs. SP. BELGRANO

6ta. fecha – 26/02/16

– G. ESGRIMA C.U. vs. SOL DE AMERICA

– GUARANI A.F. vs. SP. BELGRANO

– LIBERTAD S. vs. DE.PRO.

7ma. fecha – 05/03/17

– SOL DE AMERICA vs. DE.PRO.

– SP. BELGRANO vs. LIBERTAD S.

– G. ESGRIMA C.U. vs. GUARANI A.F.

8va. fecha – 12/03/17

– GUARANI A.F. vs. SOL DE AMERICA

– LIBERTAD S. vs. G. ESGRIMA C.U.

– DE.PRO. vs. SP. BELGRANO

9na. fecha – 19/03/17

– SOL DE AMERICA vs. SP. BELGRANO

– G. ESGRIMA C.U. vs. DE.PRO.

– GUARANI A.F. vs. LIBERTAD S.

10ma. fecha – 26/03/17

– LIBERTAD S. vs. SOL DE AMERICA

– DE.PRO. vs. GUARANI A.F.

– SP. BELGRANO vs. G. ESGRIMA C.U.

