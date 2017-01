Liga A: Libertad y una noche para el olvido ante San Lorenzo

(Por: Pickandroll) – El primer cuarto fue el único parejo y en el cual los de Sunchales lograron incomodar al local en el principio debido a que San Lorenzo estuvo inseguro con la pelota. Así, en Libertad fue importante la participación de Juan Brussino y Jeremiah Massey que terminaron con seis puntos cada uno. Sin embargo, el Ciclón logró darlo vuelta en el final y, con una dupla en el ataque como lo es la de Nicolás Aguirre y Gabriel Deck, estableció la máxima ventaja por siete puntos y cerró el período 22-15.

En el segundo cuarto estuvo el verdadero quiebre en el que el local no solo sacó 30 unidades de diferencia en el marcador si no que además dejó fuera de partido a un Libertad que no pudo en ningún momento tomar el control del encuentro. Mientras al conjunto dirigido por Julio Lamas, la banca le respondió bien y marcó puntos de la mano de Gerald Fitch con nueve y Mathias Calfani con seis, los de Facundo Muller no encontraron el camino y el único que llegó al doble dígito fue Massey con 10. En San Lorenzo siguieron liderando la ofensiva Aguirre y Deck que se fueron al descanso con 10 y 13 unidades, respectivamente.

El período cerró 59-29 y la clave de esta ventaja en el marcador para el Ciclón fue la eficacia en tiros de campo ya que tuvo un 68% frente a un 33% obtenido por la visita. En cuanto a los rebotes, San Lorenzo bajó 20 y Libertad, 15.

El tercer cuarto y el último fueron un trámite para el local. Los de Sunchales ya habían aceptado que sus chances de dar vuelta el partido quedaron lejos por lo que se dedicaron a perder por la menor cantidad de puntos posibles. Sin embargo, ese no fue un objetivo cumplido en el tercer cuarto ya que el Ciclón arrasó y pudo sacar 37 puntos de diferencia (83-46) y finalmente cerrar por 85-50.

Tampoco sería una meta alcanzada en los últimos diez minutos que, con Libertad totalmente desmotivado y fuera de partido, llegaron a perder por 40 (96-56). Por el lado de los de Boedo fue todo de Deck, Aguirre, Fitch, Calfani y Meyinsse quienes terminaron todos con más de dos dígitos de puntos. Para la visita, los únicos destacados fueron Massey, que a pesar de la derrota pudo volcarla tres veces, y Franco Vieta Stechina. En cuanto a los rebotes, San Lorenzo le sacó casi 10 de diferencia ya que terminó con 41 y los de Muller con 32. El resultado final fue 104-73.

Síntesis

San Lorenzo (104): Marcos Mata 8, Nicolás Aguirre 12, Gerald Fitch 11, Santiago Scala 0, Lautaro López 2, Gabriel Deck 24, Selem Safar 8, Cristian Cardo 0, Mathias Calfani 19, Matías Sandes 7, Mateo Wajsglus 0 y Jerome Meyinsse 13. DT: Julio Lamas.

Libertad (74): Jeremiah Massey 18, Nicolás Giraudo 2, José Vildoza 5, Marcos Saglietti 7, Miguel González Ruíz 7, Juan Brussino 6, Pablo Barrios 3, Franco Vieta Stechina 16, Valentin Boscacci 0, Manuel Alonso 2, Alejandro Alloatti 4 y Lucas Goldenberg 3. DT: Facundo Müller.

Parciales: 22-15, 59-29 y 85-50.

Árbitros: Diego Rougier y Julio Dinamarca.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando.

Noticias relacionadas