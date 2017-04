Chiabrando: Centro Comercial no apoya el paro de este jueves

“Desde la entidad no apoyamos el paro, creemos que se debe apostar al diálogo y al trabajo. En lo personal no creo que sea positivo un paro, creo que hay que agotar las instancias de entendimiento”, indicó Jorge Chiabrando, Presidente del Centro Comercial, quien mantuvo un contacto telefónico en la mañana de hoy con “El Mismo Idioma”, de FM Sunchales, recalcando que no obstante, cada comerciante tiene la posibilidad de sumarse o no a la convocatoria.

“El comerciante tiene que abrir sus puertas todos los días. El mantenimiento de las fuentes de trabajo debe hacerse todos los días. A un comercio hay que cargarle los costos de salarios, también de aportes sociales y si no abren las puertas, nos preguntamos cómo puede hacer para cumplir con eso”, agregó.

“Estábamos acostumbrados a muchos feriados, aunque este año se ha reducido la cantidad, aún cuando en lo personal yo sería más duro en eso. Respeto a quien se adhiera al paro pero pido que me respeten la postura”, prosiguió en otro tramo de la entrevista.

Reclamos por seguridad

“Asumimos la responsabilidad de lo que escribimos y venimos haciendo desde hace años y la comunidad de Sunchales no se tiene que bancar lo que está sucediendo. Hacen falta decisiones políticas de parte de quienes tienen poder para hacerlo”, manifestó.

Sobre este tema, efectuó un repaso de cómo se fueron dando los hechos delictivos en una escalada de violencia generada a lo largo de los últimos años, involucrando a vecinos y entidades o comercios.

También comentó que ayer lunes mantuvo un contacto con el Coordinador del Nodo, Pablo Pinotti, quien le acercó la posibilidad de traer a nuestra ciudad al Ministro de Seguridad de la Provincia a fin de que reciba los reclamos de los comerciantes y ciudadanos.

Exposunchales

“No lo tenemos cien por ciento definido pero en los próximos días tendremos definiciones concretas. La nuestra es una exposición bianual y estamos buscando entre todos poder salir de la imagen pesimista y dar una muestra de optimismo para tratar entre todos de poner a Sunchales en el tapete de las noticias positivas”, refirió.

