Prisión Preventiva para los acusados del robo a Lucca Materiales

(Por: Rafaela Noticias) – Pablo Ariel G. y Paola Belén M. fueron acusados de robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y en poblado y en banda luego de ingresar el pasado 29 de marzo al local Lucca Materiales.

Según el relato del fiscal de la causa, Gustavo Bumaguín, el 29 de marzo pasado, Pablo Ariel G., su novia Paola Belén M, y un tercer masculino apodado “Dibu” se dirigieron a la ciudad de Sunchales en un remis.

La femenina habría sido la encargada de contratar el servicio y quien abonó la suma de $450, el auto los recogió por calle Abele al 800 y en el camino el conductor del vehículo pudo observar como ambos masculinos se cambiaron la ropa. Uno de ellos se colocó un buzo camuflado mientras que el otro hizo lo propio con un chaleco oscuro.

Al llegar a la ciudad de Sunchales, la femenina fue quién indicó el camino hasta llegar a inmediaciones de Lucca Construcciones y fueron los dos masculinos quienes descendieron del vehículo cuando la mujer solicitó al conductor que aguarde con el auto en marcha. Minutos más tarde, ambos masculinos llegaron corriendo hasta el auto y emprendieron la vuelta hacia Rafaela. En el camino de vuelta ambos volvieron a cambiarse de ropa y al ser secuestrado el vehículo, dentro de este, se encontró una bolsa con la ropa con la que habrían cometido el delito. Dentro de las evidencias con las que cuenta el fiscal se encuentra el testimonio de empleados del lugar como así también ocasionales clientes. Uno de los testimonios da cuenta que al lugar llegaron dos encapuchados y forzaron la puerta con cierre electrónico hasta ingresar y se apoderaron de $10.000 que se encontraban dentro de un cajón. Al retirarse, el imputado efectuó un disparo intimidatorio que terminó impactando en una caja de cerámicos.

Además de dar a conocer las evidencias con las que cuenta, el fiscal, expresó que Pablo Ariel G. cumplía una condena condicional desde el año 2014 y solicitó la pena de prisión preventiva sin plazo. El hecho fue caratulado como robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y en poblada y en banda.

Por el lado de la defensa, el Dr. Farias Demaldé argumentó que no se procedió al secuestro del arma y que la plata fue recuperada, motivo por el cual la empresa no sufrió perjuicio. La defensa pidió por la libertad del acusado bajo medidas alternativas, o que sea internado en un instituto ya que sufre de adicciones.

Finalmente, la Jueza, Cristina Fortunato decidió dictar la prisión preventiva sin plazo para Pablo Ariel G.

Segunda audiencia:

Luego de la audiencia de medida cautelar de Pablo Ariel G, fue el turno de su novia Paola Belen M, quien fue acusada de robo calificado por el uso de arma de fuego y en poblada y en banda, pero en calidad de coautora.

El fiscal de la causa, volvió a relatar el hecho pero en este caso aportó mas detalles en relación a la femenina. Esta vivió en Sunchales hasta dos días anteriores al robo y sería quien aportó el dato. Además, al momento de la detención la joven llevaba una mochila con diferentes elementos, entre los cuales se encontró una media con la suma de $10.000. El representante del Ministerio Público de la Acusación también solicitó la pena de prisión preventiva sin plazo para la femenina entendiendo que su participación no fue secundaria.

Desde la defensa, se argumentó que la imputada es madre soltera de una nena de 3 años y es ella la única persona que puede hacerse cargo de la menor. Además, el abogado defensor expresó que su defendida no cuenta con antecedentes condenatorios. También dejó en claro que le pareció excesiva y severa la calificación penal, y que su defendida debería ser tomada como testigo del hecho al igual que el remisero. A esto el fiscal respondió que el conductor del remis hizo su trabajo, que se trata de su profesión, sino, por ejemplo, las armerías serían coautoras.

Por último, la jueza de la causa, dio lugar a lo solicitado por Fiscalía, y decretó la prisión preventiva para Paola Belén M.

“No quiero estar ahí, no quiero estar ahí”

La audiencia de medida cautelar de la imputada Paola Belén M. no fue una más, o por lo menos llamó mucho la atención entre los presentes. Es que la femenina desde el primer momento estuvo muy nerviosa y se podía observar su llanto mientras el fiscal daba lectura al hecho. Finalmente, se quebró con la decisión de la Jueza, e intentó pedirle que la dejara en libertad por su hija. A esto la jueza respondió que su aporte no fue secundario en el hecho y que ella no tuvo intenciones en ningún momento de apartarse de lo sucedió ya que se encontraba prófuga con su novio y además llevaba el dinero al momento de la detención.

La joven luego de esto acrecentó su llanto y se la podía escuchar decir “no quiero estar ahí, no quiero estar ahí.

Noticias relacionadas