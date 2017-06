Liga Rafaelina: Las Inferiores volvieron a tener acción

El pasado fin de semana los chicos disputaron una nueva jornada de Divisiones Inferiores, en este caso se trató de la Octava Fecha, jugando en este caso solo Libertad ya que Unión quedó libre. A continuación detallamos todos los resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha.



Quinta División:

– Libertad de Sunchales 0 – Brown de San Vicente 0.

Posiciones: Libertad 17 puntos; Ben Hur y Brown 16; Atlético 15; Peñarol 13; Sportivo Norte 11; Unión 10; Ferro 9; Independiente y 9 de Julio 7 y Quilmes 4.

Sexta División:

– Libertad 3 (Mariano Góngora, Alejandro Sosa y Martín Correa) – Brown 0.

Posiciones: Ben Hur 24 puntos; Atlético 21; Libertad 19; Unión 16; Peñarol 12; 9 de Julio 10; Ferro 8; Brown 7; Quilmes 6 e Independiente 4.

Séptima División:

– Libertad 0 -Brown 0.

Posiciones: Libertad 21 puntos; Unión 20; Ben Hur 16; Brown 12; 9 de Julio y Atlético 11; Ferro 10; Sportivo Norte 9; Independiente 6; Quilmes 4 y Peñarol 3.

Octava División:

– Libertad ganó 1-0 a Brown, que no presenta divisional.

Posiciones: Unión 19 puntos; Quilmes y Atlético 18; 9 de Julio 17; Peñarol 14; Libertad 13; Ben Hur 12; Ferro 9; Sportivo Norte 6 e Independiente 1.

Novena División:

– Libertad 0 – Brown 0.

Posiciones: Atlético 22 puntos; Libertad 19; 9 de Julio 18; Ben Hur 14; Ferro 13; Quilmes 11; Independiente 7; Unión 6; Brown, Peñarol y Sportivo Norte 5.

Infantiles

Categoría 2005:

– Brown 0 – Libertad 9 (Abraham Véliz -2-, Valentín Culasso -2-, Marcos Froimovich -2-, Juan Ghietto -2- y Franco Ricarte).

Categoría 2006:

– Brown 0 – Libertad 1 (Tomás Viglietti).

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la Décima y anteúltima jornada del Apertura, con esta programación: Brown de San Vicente vs. Independiente de San Cristóbal; 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado; Atlético vs. Argentino Quilmes; Ben Hur vs. Peñarol y Sportivo Norte vs. Unión. Libre: Libertad.

