Voley: Fin de semana con acción de la Asociación Rafaelina

En los últimos días hubo mucha actividad correspondiente a la Asociación Rafaelina de Voley. En la jornada del sábado se disputó el Tercer Grand Prix de la Sub17, mientras que el domingo fue el turno de la Sub12 y de la Primera División.



Tercer Grand Prix Sub17 en 9 de Julio

Resultados:

– Libertad vs. Brown: 1-2.

– Libertad vs. Unión A: 1-2.

– Libertad vs. 9 de julio: 2-0.

– Cruce: Libertad vs. Atlético: 0-2.

Así las aurinegras culminaron en la quinta posición de esta última fecha de la ronda Apertura.

Tercer Grand Prix Sub12 en Unión

Zona 2:

– Libertad vs. Unión B: (2-0) 25-15/25-19.

– Libertad vs. Almagro: (1-2)23-25/25-16/13-15.

Semifinales:

– Libertad vs. Unión A: (0-2) 9-25/4-25.

Tercer puesto:

– Libertad vs. Almagro: (2-1) 24-26/25-22/15-9.

Cuarta fecha Primera División Femenina

También el domingo, Libertad visitó a 9 de Julio para cumplir con la Cuarta Fcha de la ronda Apertura del torneo de Primera División de la Asociación Rafaelina de Vole.

El resultado fue favorable al local por 3 – 1 (24/26, 25/23, 25/21 y 25/10). Arbitraron el encuentro Alejandro Rodríguez y Mario Schuster.

