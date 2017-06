Liga Provincial U17: Libertad y 9 de Julio, a la próxima instancia

El fin de semana se jugaron los cuadrangulares de vuelta de los grupos impares, y los dos representantes de la ARB pasaron de fase. Los aurinegros terminaron invictos con triunfos sobre Sportsmen de Rosario, Ciudad de Venado Tuerto y Colón de San Justo.Entre sábado y domingo se jugaron las vueltas de los grupos impares en el U17. Allí, se empezaron a definir los clasificados a la próxima instancia, donde 9 de Julio y Libertad de Sunchales lograron terminar entre los dos primeros de sus grupos, por lo que ya se aseguraron el pase.

Los resultados fueron los siguientes:

Zona E (En Casilda)

– 9 de Julio 69 vs. Alumni de Casilda 40.

– 9 de Julio 57 vs. Olimpia de Venado Tuerto 72.

– 9 de Julio 95 vs. República del Oeste de Santa Fe 50.

Zona G (En San Justo)

– Libertad de Sunchales 102 vs. Sportsmen Unidos de Rosario 80.

– Libertad de Sunchales 84 vs. Ciudad de Venado Tuerto 65.

– Libertad de Sunchales 77 vs. Colón de San Justo 46.

