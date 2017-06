Liga Rafaelina: Unión tuvo acción en la anteúltima

Con Libertad quedando libre, el Bicho Verde disputó la Décima y anteúltima jornada del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores, en donde Atlético se coronó de forma anticipada en dos divisiones. A continuación detallamos todos los resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha.



Quinta División:

– Sportivo Norte 0 – Unión de Sunchales 2 (Gastón Paredes y Rodrigo Barone).

Posiciones: Atlético 21 puntos; Brown y Ben Hur 19; Libertad 17; Unión y Peñarol 13; Sportivo Norte 11; 9 de Julio 10; Ferro 9; Independiente 7 y Quilmes 4.

Sexta División:

– Unión le ganó 1-0 a Sportivo Norte, que no presenta divisional.

Posiciones: Ben Hur 25 puntos; Atlético 24; Libertad y Unión 19; Peñarol 13; Ferro 11; 9 de Julio y Brown 10; Quilmes 6 e Independiente 4.

Séptima División:

– Sportivo Norte 0 – Unión 3 (Santiago Toledo, Elías Lucero y Joel Espíndola).

Posiciones: Unión 23 puntos; Libertad 21; Ben Hur 19; Atlético 14; Ferro 13; Brown 12; 9 de Julio 11; Independiente y Sportivo Norte 9; Quilmes 4 y Peñarol 3.

Octava División:

– Sportivo Norte 0 – Unión 5 (Lautaro Santa Cruz -2-, Julián Kerk -2- y Lucas Chacón).

Posiciones: Unión 22 puntos; Atlético 21; 9 de Julio y Quilmes 18; Peñarol 17; Libertad 13; Ben Hur 12; Ferro 10; Sportivo Norte 6 e Independiente 4.

Novena División:

– Sportivo Norte 0 – Unión 1 (Benjamín Llorente).

Posiciones: Atlético 25 puntos (campeón); Libertad 19; 9 de Julio 18; Ferro 16; Ben Hur 15; Quilmes 11; Unión 9; Brown 8; Peñarol 6 y Sportivo Norte 5.

Novena Especial:

Posiciones: Atlético 27 puntos (campeón); Peñarol 22; 9 de Julio 20; Unión 17; Ben Hur 16; Ferro 13 y Libertad 12.

Infantiles

– Categoría 2005:

– Unión 4 (Bruno Rivarossa -2-, Santiago Astudillo y Marcos Cardozo) – Sportivo Norte 2 (Máximo Ruata y Nicolás Rodríguez).

Categoría 2006:

– Unión 2 (Dardo Blanco -2-) – Sportivo Norte 0.

Próxima fecha

El sábado se disputará la 11ª y última jornada del Apertura: Unión vs. Ben Hur; Peñarol vs. Atlético; Quilmes vs. 9 de Julio; Ferro vs. Brown e Independiente de San Cristóbal vs. Libertad. Libre: Sportivo Norte.

