Sin Paso, seis listas dirimirán en octubre el nuevo Concejo

Seis serán las nóminas que buscarán a nivel local quedarse con las tres bancas que se pondrán en juego en el próximo mes de octubre. Al presentarse por distintos partidos, no sería necesario la participación en las Paso de agosto.



Como cada comicio tendrá sus particularidades y en este caso, uno de los puntos salientes es la participación como cabezas de lista de dos ex intendentes. Sin lugar a dudas, gente que aporta trayectoria y experiencia en otro rubro del Gobierno local. A ellos se les suma un ex concejal y la lista se completa con las dos únicas mujeres que ocupan el primer lugar, quienes irán por primera vez a la contienda electoral.

PDP – Coalición Cívica

1- Graciela Caviglione.

2- María Alejandra Bugnon de Porporatto.

3- María Delia Marengo de Basso.

4- Victoria Prochetto.

5- Susana Gandini de Astor.

6- Valeria Culasso.

Cambiemos

1- Marita Ferrero.

2- Carlos Cipolatti.

3- Isabel Silva.

4- Mauricio Chiapero.

5- Claudia Astesana.

6- Raúl Cagliero.

PJ

1- Ezequiel Bolatti.

2- María Fernanda Roca.

3- Cristian Ricarte.

4- Magalí Botto.

5- Ezequiel Ocampo.

6- Cristian Anrique Hernandez.

Unión Celeste y Blanca

1- Leandro Migliori.

2- Gabriel Zlauvinen.

3- Alejandra Fenoglio.

4- Daniel Culasso.

5- Alicia Dibchak.

6- Silvio Allende.

Pavs

1- Oscar Trinchieri.

2- Gabriela Villa.

3- Mariano Erba.

4- Gerardo Woscoff.

5- Roxana Melo.

6- Fabricio Alemandi.

FPCyS

1- Leandro Lamberti.

2- Luciana Paredes.

3- Carolina Scarafía.

4- Fernando Calamari.

5- Graciela Hess.

6- Miguel Pinardelli.

