Lamberti: “El mejor rol que puedo jugar para el partido es en el Concejo”

El actual Presidente del Concejo, Leandro Lamberti, visitó “El Mismo Idioma” donde presentó su campaña a la concejalía. A pocos meses de culminar el mandato de Gonzalo Toselli, buscará asegurarse la presencia otros cuatro años en el Cuerpo Deliberativo al encabezar la lista del Frente Progresista, Cívico y Social.



“Creo que tenemos una lista muy completa y variada, con integrantes que tienen distintas facetas que es lo que buscamos cuando buscamos una alternativa electoral. Fue una gran alegría y valoramos que nos acompañe Luciana Paredes, que tiene a su vez un compromiso de participar activamente”, señaló.

Respecto de los comentarios de su posible alejamiento de la ciudad circulantes en el transcurso del año pasado, refirió que “no pude concretar un proyecto personal que me alejaba de la ciudad pero ante dificultades que se dieron, quedó todo sin avance y por eso volví a enfocarme a pleno en nuestra ciudad”.

“El desafío es buscar renovar las dos bancas que ponemos en juego junto a Carolina Scarafía. El FPCyS durante mucho tiempo ha tenido una presencia importante y de jerarquía en el Concejo, por eso apostamos a esta lista y sus integrantes”, agregó más adelante.

“En nuestro Concejo hay mucho consenso. Entiendo que los concejales oficialistas están siempre cerca del Gobierno y me da mucho beneficio la relación de cercanía con Toselli porque me permite agilizar los tiempos. No dejé de lado mis ganas de ser Intendente pero somos un equipo con muchas opciones. No niego que soy una alternativa ni que me gustaría pero actualmente estamos enfocados en cada área. Actualmente no hay ningún proyecto para 2019, pueden surgir propuestas pero no sabemos nada ahora”, continuó.

Más adelante, indicó que “creemos que la mayoría de las cosas buenas y profundas que ha hecho el Ejecutivo tienen su sustento en Ordenanzas que los respaldaron. Esa es una buena manera de ver cómo ha sido nuestro trabajo. Es cierto que hay ocasiones en las que me transformo en una suerte de funcionario municipal pero siempre aporto en donde puedo hacerlo porque estoy inclinado naturalmente hacia la parte técnica”.

En cuanto a la relación con el anterior Ejecutivo, sostuvo que “pensé que un intendente que hubiera sido antes concejal iba a entender el funcionamiento y la dinámica del Deliberativo pero no fue así. Ahora, se ha decidido hacer reuniones periódicas a agenda abierta, con la posibilidad de que todos, oficialistas u opositores, puedan sacarse las dudas, cuando antes nos resultaba sumamente complejo poder acceder a la información”.

“Las negociaciones con el Socialismo las llevaron adelante un grupo reducido… nosotros teníamos ya la definición de quiénes iban a ser nuestros candidatos pero acordamos internamente con el otro sector la conformación final de la lista. Entiendo que el mejor rol que yo puedo ocupar para el partido que gobierna la ciudad es en el Concejo, como lo vengo haciendo actualmente”, concluyó.

Noticias relacionadas