Federal A: Unión retoma la competencia en Villa Ramallo

Luego de unas semanas sin actividad y dejando atrás el sinsabor de no conseguir el primero de los ascensos directos, el elenco dirigido por Adrián Tosetto saldrá a la cancha este sábado a las 15 en Villa Ramallo ante Defensores.



El tiempo ha sido un buen aliado para el Bicho Verde que pudo descansar y recuperar lesionados, al mismo tiempo que permitió trabajar en lo anímico para afrontar lo que viene dejando de lado la posibilidad malograda en el Pentagonal, donde comenzó con buen pie con un empate de visitante pero luego se fue diluyendo hasta terminar en la última ubicación del mini certamen.

Ahora será a todo o nada y eso lo saben plantel y cuerpo técnico que intentarán aprovechar la ventaja deportiva al presentarse primero en Ramallo y el miércoles venidero -seguramente en horario nocturno- en su estadio. Luego, en caso de enfrentarse con algún rival del Pentagonal, perderá dicha situación por lo que las potenciales instancias posteriores lo podrían tener cerrando las llaves fuera de casa.

Reválida – Quinta Etapa

Ida: Sábado 17 de Junio // Vuelta: Miércoles 21 de Junio

– Gimnasia y Tiro (Salta) 1 vs. 8 Cipoletti (Cipolletti) L .

– Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 2 vs. 7 Villa Mitre (Bahía Blanca) L.

– Mitre (Santiago del Estero) 3 vs. 6 Sarmiento (Resistencia) L.

– Unión (Sunchales) 4 vs. 5 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) L.

Reválida – Sexta Etapa

– Domingo 25 y Viernes 30/06/2017 (2 llaves, ida y vuelta).

Reválida – Séptima Etapa

– A confirmar (Final Segundo Ascenso, ida y vuelta).

Unión, con todo listo en Ramallo

(Por: DeportesHoy) – La delegación de Unión de Sunchales que estará jugando el sábado en Villa Ramallo ante Defensores por el Federal A, llegan el viernes a San Nicolás para concentrar y estarán alojados en el Hotel Igueldo. Al mismo tiempo van a utilizar el restaurante de la Federación de Comercio para comer.

La llegada del plantel de Unión de Sunchales a San Nicolás llega por una gestión realizada por Lisandro Mendoza, actual arquero de Regatas y quien estuvo vinculado a la llegada de Acassuso a principios de año a la ciudad para llevar a cabo la pretemporada.

