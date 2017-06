ARB – Comienza el Oficial: Libertad y Unión serán visitantes en Rafaela

Con cuatro partidos programados para este viernes, empezará a disputarse el Torneo Oficial “Carlos Turati” con todos los encuentros previstos en Rafaela, Libertad visitando a Peñarol y Unión a Atlético. Todo, si la humedad lo permite.



Con cuatro encuentros, todos en Rafaela, esta noche comenzará a disputarse el Torneo Oficial “Carlos Turati” de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. Luego de la consagración el pasado domingo de 9 de Julio en el Súper 4 del Torneo Preparatorio, ahora llegará el momento donde todos se verán con todos a dos ruedas, buscando el segundo campeón de la temporada.

El cronograma de la primera fecha es el siguiente:

– 21.30: 9 de Julio vs. Sportivo Ben Hur.

– 21.30: Argentino Quilmes vs. Independiente.

– 21.30: Peñarol vs. Libertad de Sunchales.

– 22.00: Atlético de Rafaela vs. Unión de Sunchales

Refuerzos habilitados

La ARB confirmó que los jugadores Mariano Ceruti (Atlético), Nicolás Azuz (Libertad) y Juan Ignacio Cipolatti (Quilmes) ya están habilitados para sumarse a sus respectivos clubes.

