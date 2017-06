ARB – Primera División: El miércoles se juega la Primera Fecha

Luego de la postergación del pasado viernes, el “Carlos Turati”, segundo torneo del año se pone en marcha con cuatro partidos. Tanto Unión como Libertad serán visitantes en Rafaela.



Después de la consagración de 9 de Julio en el Súper 4 del Torneo Preparatorio, estaba previsto que el pasado viernes se ponga en marcha el Oficial de Primera División, el cual este año lleva la denominación “Carlitos Turati”. Sin embargo, la alta humedad en la ciudad obligó a la postergación de los cuatro encuentros previstos, por lo que la primera fecha se reprogramó para este miércoles 21 de junio.

Los partidos a disputarse, todos en Rafaela, son los siguientes:

– 21.30: Argentino Quilmes vs. Independiente.

– 21.30: 9 de Julio vs. Sportivo Ben Hur.

– 21.30: Peñarol vs. Libertad de Sunchales.

– 22.00: Atlético vs. Unión de Sunchales.

Noticias relacionadas