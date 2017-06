Definirán el futuro del estacionamiento medido y pago

En la jornada de hoy culmina el plazo para la presentación de oferentes que tomen bajo su responsabilidad el sistema de estacionamiento medido y pago en las calles del sector céntrico de la ciudad. La empresa que resulte licitada tendrá un contrato por tres años de extensión, reemplazando a Notions Group, pionera en este servicio.De acuerdo a lo conocido, el proceso que hoy llega a su fin comenzó el pasado 7 de junio. Según se establece en el pliego de bases y condiciones, el plazo contractual será de tres años, contados a partir de la suscripción del nuevo contrato y prorrogables por acuerdo de partes.

Sobre el proyecto aprobado, en la sesión del concejo, la edil Andrea Ochat destacó como importante “el hecho de que hemos incluido entre las condiciones a tener en cuenta a la hora de analizar las propuestas y de elegir la más conveniente, el mantenimiento de los puestos de trabajo que la actividad está generando hoy. Son dos puestos de trabajo que, en el actual contexto socio económico, son muy valiosos, no solo porque hay dos personas con una ocupación real y con su consecuente retribución económica, sino porque además son dos puestos con los que se transita el camino de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y del respeto y garantía de los derechos”.

Lo sucedido en la sesión

CONSIDERANDO: Que el Proyecto de referencia llama a licitación pública para la contratación de los servicios para el desarrollo y puesta en marcha del estacionamiento medido y pago, en la “Zona de Estacionamiento Medido”; Que formulado el análisis de rigor, los abajo firmantes constituidos en Comisión disponen su aprobación sin modificaciones sustanciales. Sunchales, 6 de junio de 2017.

Finalizada su lectura pide la palabra la Concejala Carolina Scarafía (FPCyS-PS): “Bueno, como lo habíamos trabajado en Comisión, y después de la presentación, que fue hecha con anterioridad, que habíamos hablado sobre la importancia de la licitación, del llamado a licitación para poder continuar con este servicio, habíamos entendido que el servicio de estacionamiento medido era importante, como una cuestión para administrar el uso eficiente del espacio público para poder ordenar el espacio público, incluso pensándolo en cuestiones que también hacen a la convivencia con los vecinos y la comunidad, como por ejemplo, desde los lugares de estacionamiento para ambulancias, en los sectores que están habilitados para, digamos, el transcurso o el uso de personas en situación de discapacidad, entre otras cosas, y que viene a funcionar como un ordenamiento. En este Proyecto de Ordenanza lo que se pide, teniendo en cuenta el vencimiento del servicio que se estaba utilizando anteriormente, es llamar nuevamente a licitación para poder dar una continuidad al Servicio de Estacionamiento Medido, que ya en la Ordenanza Nº 2222 del año dos mil doce, en la cual se dispone la implementación de la Zona de Estacionamiento Medido y posteriormente en el año dos mil catorce, con la Ordenanza Nº 2387, se hace el llamado a licitación pública justamente, para contratar estos servicios. Teniendo en cuenta el vencimiento y la necesidad que requiere de urgencia, para poder volver hacer un llamado a licitación para poder dar continuidad y la importancia que requiere que podamos sostener un ordenamiento en la vía pública y en el acceso y en la accesibilidad también, de la vía pública, es por eso que después del trabajo en Comisión y habiendo sido evaluado con el resto del Cuerpo de los Concejales y teniendo en consideración si alguien también quiere dar alguna opinión al respecto, sino pido la ratificación del despacho”.

Pide la palabra la Concejala Andrea Ochat(FPCyS-PS): “Bueno, en relación a este despacho lo que quiero rescatar y destacar es un punto que entiendo es sumamente importante. El hecho de que hemos incluido entre las condiciones a tener en cuenta a la hora de analizar las propuestas y de elegir la más conveniente, el mantenimiento de los puestos de trabajo que esta actividad está generando hoy. Son dos puestos de trabajo que en el actual contexto

socio económico son muy valiosos, no solo porque hay dos personas con una ocupación real y consecuente retribución económica, sino porque además son dos puestos con los que se transita el camino de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y del respeto y la garantía de los derechos. Es en el trabajo digno donde las personas afirman su identidad para sí mismas y para aquellos y aquellas que las rodean. Abogo entonces, desde aquí, porque se haga todo lo posible para que estos puestos se mantengan, para que estas personas puedan seguir poniendo al servicio de la comunidad la experiencia adquirida, las habilidades desarrolladas y porque sigamos trabajando para que las oportunidades se multipliquen y así más personas tengan la posibilidad de construir un proyecto de vida, haciendo efectivo el derecho de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. Nada más, muchas gracias”.

Pide la palabra la Concejala Carolina Scarafía (FPCyS-PS): “Retomando un poco lo que decía la Concejala Andrea Ochat es importante la posibilidad de los puestos de trabajo sobre todo teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando y me parece que no es un dato menor el pensar en la administración del espacio público, cuando también hablamos del tema de inclusión. Me parece que, tener en cuenta estos espacios sobre todo cuando pensamos en la zona céntrica, no solo habilita en un porcentaje un ingreso de dinero que ingresa al Municipio como así dos puestos de trabajo, sino también que es importante remarcar que el espacio público es de todos y que todos tenemos el derecho de poder transitarlo y que esto también sirva como un ordenamiento para que esto sea posible, sobre todo cuando pensamos en los sectores, y retomando lo que dije anteriormente de ambulancias, rampas de accesibilidad, para que los vecinos que viven en la zona céntrica y justamente sobre estas calles puedan tener mayor acceso a la vía pública, más cuidados y más protegidos y me parece que también hace a la seguridad en lo que es vialidad cuando pensamos que ciertos controles y que se mantengan ciertos lineamientos nos protegen como vecinos a la hora de poder transitar. Por eso me parece importante que podamos seguir sosteniendo y apoyando en esto al Departamento para que pueda cuanto antes hacer el llamado a licitación”.

Hace uso de la palabra el Titular del Concejo Municipal Leandro Lamberti(FPCyS): “Bueno, muy bien, entonces queda a consideración de los ediles la moción de la Concejala Scarafía de la ratificación del Despacho enunciado en el punto 5-b) del Orden del Día”. Aprobado por unanimidad.

