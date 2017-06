ARB – Oficial: Victorias de Unión y Libertad en el arranque

Anoche se puso en marcha el Torneo Oficial de Primera División “Carlitos Turati”, con cuatro encuentros disputados en Rafaela. La Primera Fecha, que debía disputarse el pasado viernes y se postergó por la humedad, tuvo las victorias de 9 de Julio, Independiente, Libertad y Unión, con la particularidad que todos se definieron en los últimos segundos y con diferencias no superior a los tres puntos.

Unión lo dio vuelta

En el Lucio Casarín, Atlético no pudo mantener la diferencia lograda en los primeros 20 minutos y terminó cayendo ante Unión de Sunchales por 72 a 69. El equipo de Martín Méndez empezó con el pie derecho la defensa del bicampeonato.

Síntesis

Atlético 69: Tadeo Mire 7, Matías Pecantet 8, Mariano Cerutti 17, Manuel Dalmazo 8 y Jonathan Faber 26 (fi). Gonzalo Nasi 2, Facundo Leiva 0 y Valentín Vásquez 0. DT: Gerardo Velazco.

Unión 72: Pedro Porchietto 19, Ignacio Bogiatto 13, Matías Loro 9, Matías Borda Bossana 8 y Franco Tosello 5 (fi). Pablo Jacquet 6 y Matías Pennacino 12. DT: Martín Méndez.

Arbitros: Marcos Macagno y Andrés Musachio.

Parciales: 28-15 / 42-37 y 50-55.

Victoria liberteña

En el último de los partidos, que también tuvo un trámite cambiante, Libertad volvió a la victoria al derrotar como visitante a Peñarol por 83 a 80. De esta manera, el equipo conducido por Javier Maretto comenzó con el pie derecho luego de haber quedado afuera del Súper 4 al perder el play offs ante Sportivo Ben Hur.

Síntesis

Peñarol 80: Guillermo Chiaraviglio 5, Norlis Dobler 19, Federico Bonzi 14, Sebastián Ruatta 6 y Santiago D’Arrigo 9 (fi). José Colsani 4, Lucas Demo 13, Maximiliano Faletto 2, Emanuel Suárez 3 y David Núñez 6. DT: Juan Andornino.

Libertad 83: Adriano Maretto 18, Augusto Alonso 18, Facundo Breques 22, Facundo Ortíz 5 y Manuel Alonso 12 (fi). Manuel Depetrini 9 y Valentín Boscacci 1. DT: Javier Maretto.

Arbitros: Iván Andereggen y Guillermo Theler.

Parciales: 11-20 / 37-32 y 56-58.

El campeón, en la última

9 de Julio, el reciente ganador del Torneo Preparatorio, derrotó a Sportivo Ben Hur por 72 a 71 en un encuentro que a último momento debió cambiar de escenario debido a la rotura de uno de los tableros, por lo que se jugó en el Coliseo del Sur. Faltando 8 segundos el partido estaba igualado, la BH perdió la pelota en la salida, cometió una falta antideportiva que el León aprovechó al convertir uno de los dos libres y quedarse con el triunfo.

El CAI con doble y falta

En el Gimnasia Elías David, Independiente se quedó con un entretenido partido gracias a un doble y falta convertido por Néstor Bruneri a falta de un segundo ocho décimas para el final. Después de irse prestando el liderazgo a lo largo del encuentro, el Cervecero llegó al final arriba por uno y con dos libres de Cipollatti, que convirtió y falló el restante, lo que le dio vida a la visita para pasar al frente. La última fue del local, pero el doble de Federico Serrano no quiso entrar y el equipo de Cristian Losano festejó.

La próxima fecha

La Segunda Fecha del Oficial se jugará de la siguiente manera:

– Viernes: a las 21.30 – Unión vs. Peñarol.

– Domingo: a las 20.30 – Sportivo Ben Hur vs. Atlético e Independiente vs. 9 de Julio.

– Martes: a las 21.30 – Libertad vs. Argentino Quilmes.

