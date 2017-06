Bolatti: “Vamos a buscar ganar dos bancas en el Concejo”

Cerrando la serie de visitas de candidatos a los próximos comicios legislativos, Ezequiel Bolatti y Fernanda Roca, primeros aspirantes por parte del Partido Justicialista, visitaron los estudios de FM 95.7 Radio Sunchales y analizaron el arranque electoral en “El Mismo Idioma”.



“Yo me fui bien del Gobierno, pudimos cumplir en un 80 por ciento aquellos 48 objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto en la gestión”, comenzó diciendo Bolatti.

“Entiendo que hubo palos en la rueda y animosidad desde el Concejo, con proyectos resistidos, sin acompañamiento en la suba de Tasas…

“Hice lo que tenía que hacer, que fue velar por los intereses de la ciudad. Fui el Intendente que respondió la mayor cantidad de Minutas de Comunicación de la historia de la ciudad, sólo para el aumento de impuestos tuve 32 Minutas; asistí con los integrantes de mi gabinete a muchas de reuniones con los concejales. Considero que he sido demasiado frontal en estas discusiones”, agregó.

“Es posible que con algunos cambios en el tramo final de la gestión me hubiera ido diferente. Entré a la gestión con la firme convicción del consenso, pretendía ser componedor. En la última parte tuve que cambiar y eso me permitió avanzar”.

“Cuando vas por dos partidos diferentes, se hacen caminos distintos pero aquí más allá de tener nuestras diferencias, vemos que desde la Unidad Básica se planteó no volver a hacer un nuevo plan de la ciudad sino tomar aquello que dejó pendiente Ezequiel y mejorarlo con las que no pudo concretar”, señaló Roca, reiterando que existen diferencias entre los grupos de trabajo pero que hay una intención de avanzar en conjunto.

“A veces uno espera otros acompañamientos que no se dan en la práctica y eso nos duele”, acotó la segunda de la lista.

“Se le complica mucho actualmente a Fernando Cataneo el día a día en el Concejo. Necesita compañía. Eso evaluamos cuando decidimos buscar ocupar un espacio. Creo que cuando alguien me hace una zancadilla no me la hace a mí sino a la ciudad, por eso no haría lo mismo desde el recinto”, prosiguió Bolatti.

En otro tramo de la charla, recordó que “antes de ser Intendente fui concejal también, donde se tiene tiempo de analizar los temas y proyectos sin la presión del día a día. De todas formas, me siento cómodo en ambos espacios ya que siempre busco que mi ciudad crezca y se desarrolle. Creo que es un gran desafío poder cambiar la sociedad y el espacio donde vivimos”.

“No hubo peleas”, sentenció con firmeza Fernanda Roca, “venimos trabajando muy bien desde principios de año. Las primeras que nos juntamos fueron las mujeres con reuniones de carácter más social hasta que Daniel Ponce se acercó y planteó la posibilidad de transitar un camino de unidad”.

“Somos tan optimistas que vamos a buscar incorporar dos de nuestras bancas al Concejo”, dijo por último Ezequiel; respaldando Roca que “nos mantenemos en contacto con las problemáticas locales porque siempre pensamos que estar informados y preparados para asumir los desafíos”.

