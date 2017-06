ARB – Oficial: Se abre la Segunda Fecha

Después de la muy buena primera fecha disputada el miércoles, esta noche tendrá continuidad el Torneo Oficial “Carlitos Turati” de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet.

A partir de las 21.30, Unión recibirá en La Fortaleza del Bicho a Peñarol, en lo que será el cuarto choque entre sí en el año, ya que se enfrentaron en los play offs del Torneo Preparatorio con triunfo de los sunchalenses por 2 a 1.

En la primera jornada, Peña cayó 83 a 80 ante Libertad, mientras que el Bicho Verde le ganó a Atlético en el Lucio Casarín por 72 a 69.

La segunda fecha se completa de la siguiente manera:

– Domingo, a las 20.30: Sportivo Ben Hur vs. Atlético e Independiente vs. 9 de Julio.

– Martes, a las 21.30: Libertad de Sunchales vs. Argentino Quilmes.

