Liga Rafaelina: Las Inferiores ya tienen campeones

El pasado sábado se disputó la undécima y última fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A, definiéndose la mayoría de los campeones, recordando que Atlético ya había festejado en Novena y Novena Especial.

La “Crema” repitió en Quinta y en la más chica de las categorías del fútbol infantil (2006), mientras que Unión de Sunchales lo hizo en Séptima y Octava, y Sportivo Ben Hur en Sexta.

En 2005 habrá partido desempate entre Atlético y Argentino Quilmes, el cual se jugará el jueves a las 20.30 en cancha de Peñarol.

A continuación detallamos todos los resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha.

Quinta División:

– Unión de Sunchales 1 (Juan Rivarossa) – Sportivo Ben Hur 1 (Valentín Peretti).

– Independiente de San Cristóbal 1 (Teo Bellone) – Libertad de Sunchales 1 (Agustín Costamagna).

Posiciones: Atlético 24 puntos; Brown 22; Ben Hur 20; Libertad 18; Unión 14; Peñarol 13; Sportivo Norte 11; 9 de Julio 10; Ferro 9; Independiente 8 y Quilmes 4.

Sexta División:

– Unión 0 – Ben Hur 0.

– Independiente 0 – Libertad 1 (Alexis De los Santos).

Posiciones: Ben Hur 26 puntos; Atlético 25; Libertad 22; Unión 20; Peñarol 14; Brown 13; Ferro 11; 9 de Julio 10; Quilmes 6 e Independiente 4.

Séptima División:

– Unión 4 (Elías Lucero -2-, Bautista Lorenzale y Santiago Cravero) – Ben Hur 0.

– Independiente 0 – Libertad 2 (Nahuel Bravo y Pablo Russo).

Posiciones: Unión 26 puntos; Libertad 24; Ben Hur 19; Atlético 17; Ferro 16; Brown 12; 9 de Julio 11; Independiente y 9 de Julio 9; Quilmes 4 y Peñarol 3.

Octava División:

– Unión 3 (Julián Kerk -2- y Luciano González) – Ben Hur 0.

– Independiente 1 (Lucas Gómez) – Libertad 2 (Tomás Lucena y Lautaro Ponte).

Posiciones: Unión 25 puntos; Atlético 22; Peñarol, 9 de Julio y Quilmes 18; Libertad 16; Ferro 13; Ben Hur 12; Sportivo Norte 6 e Independiente 4.

Novena División:

– Unión 2 (Facundo Onysín y Uriel Porra) – Ben Hur 1 (Marcos Boero).

– Independiente 1 (Franco Nasitisqui) – Libertad 2 (Brian Goro y Thiago Avenatti).

Posiciones: Atlético 28 puntos; Libertad 22; 9 de Julio 18; Ferro 17; Ben Hur 15; Unión 12; Quilmes 11; Brown 9; Independiente 7; Peñarol 6 y Sportivo Norte 5.

Novena Especial:

– Unión 0 – Ben Hur 1 (José Picapietra).

Posiciones: Atlético 28 puntos; Libertad 22; 9 de Julio 20; Ben Hur 19; Unión 17; Ferro 13 y Libertad 12.

Infantiles

Categoría 2005:

– Ben Hur 1 (Kevin Mansilla) – Unión 2 (Franco Cipolatti y Santino Barraza).

– Libertad 4 (Lautaro Carranza -2-, Joaquín Reynoso y Abraham Véliz) – Independiente 0.

Categoría 2006:

– Ben Hur 0 – Unión 0.

– Libertad 1 (Román Basualdo) – Independiente 0.

Próxima fecha

Mañana sábado dará comienzo el Torneo Clausura en todas las categorías con esta programación: Ferrocarril del Estado vs. Libertad de Sunchales; Argentino Quilmes vs. Brown de San Vicente; Peñarol vs. 9 de Julio; Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela y Sportivo Norte vs. Sportivo Ben Hur. Libre: Independiente de San Cristóbal.

