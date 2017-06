ARB – Formativas: Se jugó el grueso de la Novena Fecha

Este sábado tuvo continuidad el Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet con la disputa de manera parcial de la novena fecha. Debido a los federativos de U15 y U19 se adelantaron algunos encuentros y se reprogramaron otros.

Los resultados hasta el momento son los siguientes:

Categoría U13:

– Libertad de Sunchales 80 vs. 9 de Julio 53.

– Peñarol 26 vs. Atlético 39.

– A jugarse: Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales.

Posiciones: Libertad 12 puntos; Unión y Ben Hur 11; Independiente 10; Atlético 9; 9 de Julio y Peñarol 8 y Argentino Quilmes 5.

Categoría U15:

– Sportivo Ben Hur 42 vs. Libertad “B” 90.

– Libertad de Sunchales 71 vs. 9 de Julio 41.

– Argentino Quilmes 38 vs. Unión de Sunchales 77.

Posiciones: Unión 15 puntos; Independiente, Libertad “B” y 9 de Julio 13; Atlético 11; Libertad 10; Ben Hur 9; Quilmes 8 y Peñarol 7.

Categoría U17:

– Sportivo Ben Hur 75 vs. Libertad “B” 89.

– Argentino Quilmes 66 vs. Unión de Sunchales 78.

Posiciones: Unión 16 puntos; Ben Hur 12; Libertad, Quilmes, 9 de Julio y Libertad “B” 11; Independiente 9 y Atlético 8.

Categoría U19:

– Argentino Quilmes 50 vs. Unión de Sunchales 65.

– Peñarol 47 vs. Atlético 75.

Posiciones: Libertad 10 puntos; Unión, Atlético e Independiente 9; Ben Hur y Quilmes 8; Peñarol 7 y 9 de Julio 6.

Lo que falta jugar

– Martes 27 a las 19: Peñarol vs. Atlético de Rafaela (U15 y U17).

– Miércoles 28 a las 19.30: Libertad vs. 9 de Julio (U17 y u19).

