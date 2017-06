Libertad: Lamas hizo referencia a la Asamblea de hoy

En las horas previas a lo que puede ser una decisión histórica para el club, Julio Lamas publicó en su cuenta de Twitter un mensaje involucrándose en la definición. Quien fuera DT del plantel en la obtención del único campeonato de Liga Nacional, evocó parte de los logros históricos obtenidos por esta disciplina.



Al mismo tiempo, distintos portales especializados, tanto de fútbol como de básquet, siguen con atención el fin del proceso que comenzó semanas atrás. Las implicancias del retiro en cualquiera de las competencias no pasará desapercibida puesto que la entidad ha logrado hacerse de un nombre propio de peso a fuerza de buenos resultados en las competencias en las cuales ha participado.

La decisión que se adopte en la noche de hoy, permitirá despejar el panorama futuro en lo que hace a contrataciones ya que estamos próximos a comenzar a diagramar temporadas de trabajo previas, tanto para fútbol como básquet y una tardía salida a los mercados puede representar dificultades para conformar los planteles.

Para tener en cuenta

Art. 45) “Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias podrán realizarse en primera convocatoria con la presencia de la tercera parte de los Socios Electores; y con cualquier número en segunda convocatoria, después de transcurrida media hora de la primera citación, siendo válidas las resoluciones que se tomen por simple mayoría de votos”.

– Son electores los asociados que reúnan los siguientes requisitos:

a) tener dieciocho años de edad y una antigüedad mínima como socio de un año;

b) hallarse al día con la Tesorería del Club;

c) no encontrarse cumpliendo sanciones disciplinarias;

d) acreditar su condición de asociado con presentación de carnet y documento de identidad.

Con respecto al punto b, quienes se encuentren en situación de morosidad, podrán regularizar su deuda durante la jornada de este lunes 26 en la administración de la entidad, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00; o en el mismo acceso a la Asamblea Extraordinaria, donde podrá saldar la deuda en efectivo. En este último caso, se les solicita que vayan con el tiempo suficiente para realizar el trámite correspondiente.

Es importante aclarar que quienes no cumplen con una antigüedad mínima como socio de un año, podrán ingresar a la Asamblea pero solo a un sector reservado para no electores, donde no tendrán voz ni voto.

