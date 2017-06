ARB – Oficial: Libertad cierra la Segunda Fecha

Desde las 21.30 Libertad recibe a Argentino Quilmes en “El Hogar de los Tigres”, buscando repetir el triunfo conseguido en el arranque del torneo en Rafaela.

Esta noche llegará a su fin la segunda fecha del Torneo Oficial “Carlitos Turati” de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. A partir de las 21.30, Libertad de Sunchales será local de Argentino Quilmes en “El Hogar de los Tigres”.

Los sunchalenses vienen de ganarle a Peñarol por 83 a 80 e intentará mantener el invicto y seguir siendo líder junto a Unión e Independiente, mientras que el Cervecero irá por la recuperación luego de caer agónicamente ante el CAI por 73 a 72.

Vale recordar que la fecha tuvo los siguientes resultados: Unión 74 vs. Peñarol 68, Sportivo Ben Hur 62 vs. Atlético de Rafaela 70 e Independiente 73 vs. 9 de Julio 66.

Posiciones: Unión de Sunchales e Independiente 4 puntos; Atlético y 9 de Julio 3; Sportivo Ben Hur, Libertad de Sunchales y Peñarol 2 y Argentino Quilmes 1.

La tercera fecha

La ARB dio a conocer como se disputará la próxima jornada del Oficial:

Viernes, a las 21.30:

– Unión vs. Ben Hur.

– Peñarol vs. Quilmes.

– Atlético vs. Independiente.

Miércoles 5, a las 21:

– 9 de Julio vs. Libertad.

