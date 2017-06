ARB – Provincial U19: Libertad se instaló en la Final

Libertad de Sunchales, El Tala de Rosario, Unión de Santa Fe y Regatas Santa Fe se clasificaron para el Cuadrangular Final de la Liga de Formativas U19 de Santa Fe, que dirimirá al campeón de la categoría y a los dos clasificados (primero y segundo) para la etapa nacional.

Libertad ganó invicto la zona B, mientras que el local El Tala lo acompañó como segundo. En tanto, en Santa Fe, Unión y Regatas se quedaron con los pasajes.

El 15 y 16 de julio se llevará a cabo el Cuadrangular Final y en las próximas horas se dará a conocer la fecha de la licitación de la sede.

Los resultados de Libertad

– Primera fecha: Libertad de Sunchales 84 vs. Atlético San Jorge 48.

– Segunda fecha: Libertad de Sunchales 92 vs. El Tala de Rosario 67.

– Tercera fecha: Libertad de Sunchales 109 vs. Sportivo Las Parejas 69.

Noticias relacionadas