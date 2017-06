ARB – Oficial: Libertad derrotó a Quilmes y sigue en lo más alto

En la noche de ayer martes llegó a su fin la Segunda Fecha del Torneo Oficial “Carlitos Turati” de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. En su estadio, Libertad derrotó a Argentino Quilmes por 74 a 60 y mantuvo el invicto luego de haberle ganado en la primera jornada a Peñarol.

El equipo de Sebastián Porta fue estirando diferencia cuarto tras cuarto, con Adriano Maretto y Augusto Alonso con preponderancia en el goleo. En el Cervecero no alcanzó el juego interno de Luciano Volta (20) y Nicolás Herrera (15). Los dirigidos por Manuel Giangrazzo venían de caer ante Independiente y ahora deberá enfrentar a Peñarol, mientras que los Tigres irán con 9 de Julio.

Síntesis

Libertad 74: Adriano Maretto 18, Manuel Alonso 5, Augusto Alonso 20, Facundo Breques 7 y Valentín Boscacci 6 (fi). Manuel Depetrini 2, Rossa 0, Nicolás Giraudo 6 y Facundo Ortíz 10. DT: Sebastián Porta.

Quilmes 60: Franco David 0, Federico Serrano 3, Leandro Rocchia 2, Luciano Volta 20 y Nicolás Herrera 15 (fi). Sebastián Riboldi 8, Nicolás Pellegrinet 0, Juan Cipolatti 9, Iván Vogt 1, Patricio Anderegen 0 y Lucas Scotto 2. DT: Manuel Giangrazzo.

Estadio: El Hogar de los Tigres.

Arbitros: Ignacio Cantero y Guillermo Theler.

Parciales: 21-18 / 33-26 y 60-47.

Posiciones

Libertad de Sunchales, Unión de Sunchales e Independiente 4 puntos; Atlético y 9 de Julio 3; Sportivo Ben Hur, Peñarol y Argentino Quilmes 2.

La tercera fecha

La ARB dio a conocer como se disputará la próxima jornada del Oficial:

Viernes, a las 21,30: Unión vs. Ben Hur, Peñarol vs. Quilmes y Atlético vs. Independiente.

Miércoles 5, a las 21,00: 9 de Julio vs. Libertad.

