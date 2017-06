Libertad desmiente gerenciamiento del fútbol

En medio de versiones circulantes en las horas previas y posteriores a la Asamblea Extraordinaria del pasado lunes, la dirigencia de Libertad debió salir a desmentir aquellas que señalaban un gerenciamiento del fútbol profesional. La posibilidad fue una de las que se presentó en el encuentro antes mencionado, la cual se sumó a otras opciones que actualmente están siendo analizadas en el Cuarto Intermedio aprobado hasta el venidero lunes 10 de julio.

A continuación, la versión oficial aurinegra:

“Ante las versiones que surgieron en medios de comunicación que no son de Sunchales sobre una supuesta gerenciación privada del fútbol del Club D. Libertad, la institución quiere aclarar que no se ha brindado información oficial a medio de comunicación alguno y que, en la medida de las posibilidades, siempre se privilegia la información a los medios locales. Si bien se buscan alternativas para continuar con el fútbol profesional aurinegro, hasta ahora no hay ninguna opción concreta que se pueda mencionar”.

“Por otra parte, reiteramos que la Comisión Directiva no ha concretado una rueda de prensa luego de la Asamblea Extraordinaria porque en estos días se establecerá el diálogo con los referentes del fútbol que presentaron otra propuesta y prefiere no hacer declaraciones que puedan entorpecer dicho diálogo”.

