Liga Rafaelina – Inferiores: Está en marcha

El pasado sábado se disputó la Primera Fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A. Con motivo del fallecimiento del dirigente Darío Benavídez, de Sportivo Norte, de común acuerdo con Ben Hur decidieron jugar este miércoles tanto en Inferiores como en Infantiles.

A continuación detallamos resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha:

Quinta División:

– Ferrocarril del Estado 0 – Libertad de Sunchales 1 (Agustín Chiappero).

– Unión de Sunchales 1 (Juan Rivarossa) – Atlético de Rafaela 1 (Julián Vera).

Posiciones: Libertad y 9 de Julio 3 puntos; Quilmes, Brown, Unión y Atlético 1; Ferro y Peñarol 0.

Sexta División:

– Ferro 0 – Libertad 2 (Edgar Nuñez y Alexis De los Santos).

– Unión 0 – Atlético 1 (Facundo Hang).

Posiciones: Libertad, Brown, 9 de Julio y Atlético 3 puntos; Ferro, Quilmes, Peñarol y Unión 0.

Séptima División:

– Ferro 0 – Libertad 1 (Gastón Cejas).

– Unión 1 (Thiago Allassia) – Atlético 0.

Posiciones: Libertad, Brown, 9 de Julio y Unión 3 puntos; Ferro, Quilmes, Peñarol y Atlético 0.

Octava División:

– Ferro 1 (Gabriel Barreto) – Libertad 3 (Mateo Schonfeld, Lucio Palacios y Tomás Toloza).

– Unión 0 – Atlético 1 (Luciano Ojeda).

Posiciones: Libertad, Atlético y Quilmes 3 puntos; Peñarol y 9 de Julio 1; Ferro y Unión 0.

Novena División:

– Ferro 0 – Libertad 1 (Thiago Avenatti).

– Unión 0 – Atlético 2 (Alex Luna y Teo Comini).

Posiciones: Libertad, Quilmes y Atlético 3 puntos; Peñarol y 9 de Julio 1; Ferro, Brown y Unión 0.

Novena Especial:

– Ferro 1 (Tomás Chaparro) – Libertad 0.

– Unión 0 – Atlético 0.

Posiciones: Ferro y 9 de Julio 3 puntos; Unión y Atlético 1; Libertad y Peñarol 0.

Infantiles

Categoría 2005:

– Libertad 1 (Valentín Culasso) – Ferro 1 (Ramiro Santos).

– Atlético 3 (Santiago Stricker, Alex Almaráz e Ignacio Minighini) – Unión 0.

Categoría 2006:

– Libertad 2 (Enzo Elizalde y Nicolás Rodríguez) – Ferro 0.

– Atlético 2 (Tomás Pérez e Ignacio Zehnder) – Unión 0.

Próxima fecha

El sábado se disputará la segunda con esta programación: Atlético vs. Sportivo Norte; 9 de Julio vs. Unión; Brown vs. Peñarol; Libertad vs. Quilmes e Independiente (SC) vs. Ferro. Libre: Ben Hur.

