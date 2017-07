ARB – Formativas: Se juega la Décima Fecha

Los más chicos jugarán el fin de semana la Décima Fecha del Torneo Oficial que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet y que se puso en marcha anoche. En nuestra ciudad, Libertad será local de Unión en Premini y Mini, dándole forma a un nuevo clásico.



El jueves se puso en marcha la décima fecha del Torneo Oficial de Divisiones Formativas. En el Lucio Casarín, Atlético derrotó en U13 a 9 de Julio por 49 a 38.

La jornada seguirá el sábado con la siguiente programación, todos desde las 10:

– Libertad vs. Unión (Premini y Mini).

– Atlético vs. 9 de Julio (Premini y Mini).

– Ben Hur vs. Independiente (Premini y Mini).

– Peñarol vs. Quilmes (Premini, Mini, U13 y U19).

El martes se completará con:

– Libertad vs. Unión (U13 y U19).

– Ben Hur vs. Independiente (U13 y U19).

– Atlético vs. 9 de Julio (U19).

