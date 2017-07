Copa Santa Fe: Van tomando forma los Cuartos de Final

Tras el empate de Libertad de este domingo y la clasificación del equipo de Sastre, quedó trunca la posibilidad de ver un clásico local en la siguiente instancia. Unión ya está encaminado y debe sellar el pase el próximo fin de semana ante su gente.



El resto de las series, en su gran mayoría ya se han definido y llega el momento de la participación de los equipos santafesinos que militan en las divisiones superiores.

Mirá cómo serán las llaves de la Copa Santa Fe en Cuartos de Final:

– Unión de Santa Fe vs. Huracán de Villa Ocampo.

– Rosario Central vs. Alianza Sport.

– PSM vs San Jorge.

– Sastre vs. Defensores del Oeste o Unión Sunchales.

– Atlético de Rafaela vs. Florida de Clucellas.

– Central Cba. o Argentina Las Parejas vs. Sp. Las Parejas o 9 de Julio de Berabevú.

– Nob. vs. Sportivo Rivadavia.

– Colón vs. 9 de Julio Rafaela.

