SanCor suma 995 millones de pesos en cheques rechazados

(Por: La Opinión) – Por ahora SanCor CUL no volvió a generar noticias negativas, más allá de los sectores estructurales que no puede reactivar. Pero el hecho de que la cooperativa haya desaparecido de la agenda pública no implica que los problemas financieros de la láctea hayan finalizado.

El pasado 5 de mayo se decidió, en el marco de un acuerdo con Atilra, que el gobierno nacional dispondría de un crédito oficial de $ 450 millones para SanCor. Y el 31 de ese mismo mes los socios de la cooperativa láctea (en una asamblea extraordinaria) aprobaron la recepción de esos fondos como aporte necesario para comenzar a abonar las deudas pendientes con empleados, tamberos remitentes y proveedores en línea con un plan de reestructuración.

Se recibió una parte de esos fondos y se espera que el Estado realice un nuevo desembolso.

Sin embargo, desde entonces siguieron rebotando cheques de la cooperativa: el último, con un monto de cien mil pesos, fue rechazado el 22 de junio, según registros del Banco Central, informó el sitio Valor Soja.

Según el medio especializado, a la fecha la suma de cheques sin fondos librados por SanCor suman 996,2 millones de pesos, de los cuales 286 millones de pesos fueron levantados con nuevos cheques de pago diferido. Además, la empresa aún adeuda salarios y cargas sociales a los empleados.

La mayor parte de los pagos librados por SanCor se están focalizando en el sector tambero para evitar que los socios que aún integran la cooperativa decidan salir de la misma para buscar nuevos clientes (en los primeros meses de este año la empresa perdió muchos remitentes).

La cooperativa aún no presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) el balance consolidado del primer mes del presente año (cuando en los últimos dos años dicho documento correspondiente al mismo período ya estaba disponible el 12 de mayo).

Convalidan el convenio laboral con la industria láctea

Días atrás se conoció que el Ministerio de Trabajo convalidó la paritaria entre Atilra y el CIL, que oportunamente había sido objetada por Apymel. Así el aumento total quedó en 36,9% para el convenio 2016/2017. El acuerdo había sido alcanzado en Mayo y desde entonces estaba en la cartera laboral.

Con este acuerdo la categoría más baja de la escala salarial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina pasó en mayo de 2016 de $ 15.716 a $ 19.330 en octubre, con lo cual al terminar de cubrir el 13,9% añadido, entre febrero y mayo con algo más del cuatro por ciento mensual. Se dejará a la categoría inicial en $ 22.017 de básico, a lo cual se añaden todos los pagos extraordinarios por labores en fines de semana, feriados, contraturnos, entre otras cuestiones.

Ahora otro conflicto está en la órbita ministerial y judicial, las cartas documento que Atilra está enviando a las empresas por el descuento del día de paro del mes de mayo. Ese tema tiene su punto más caliente en Mastellone hnos. al punto que hay dictada una conciliación obligatoria en estos días para tratar de resolver el conflicto.

