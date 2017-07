ARB – Provincial U13: Unión accedió a la siguiente ronda

Durante el fin de semana vieron acción los más chicos, jugándose las revanchas de la categoría U13. Unión avanzó a la próxima ronda, mientras que Ben Hur y 9 de Julio finalizaron su participación.



La Liga Provincial volvió a tener actividad durante sábado y domingo, con participación de los más chicos de la tira de Formativas. El U13 de Unión de Sunchales avanzó a la próxima ronda, mientras que 9 de Julio, que fue local, y Sportivo Ben Hur cerraron su experiencia, que sin dudas para los chicos es más que fructífera.



Los resultados fueron los siguientes:

Zona C:

– Atlético Carcarañá 51 vs. Sportivo Ben Hur 49.

– Sportivo Ben Hur 44 vs. Unión de San Guillermo 73.

– Atlético Ceres Unión 64 vs. Sportivo Ben Hur 40.

Zona D:

– Naútico de Rosario 50 vs. 9 de Julio 68.

– 9 de Julio 46 vs. Sport Club de Cañada de Gómez 63.

– Central Argentino Olímpico de Ceres 81 vs. 9 de Julio 62.

Zona F:

– Atenas de Venado Tuerto 51 vs. Unión de Sunchales 60.

– Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 45 vs. Unión de Sunchales 58.

– Red Star de San Lorenzo 41 vs. Unión de Sunchales 31.

