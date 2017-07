ARB – Provincial U17: Libertad avanzó a Cuartos

El fin de semana se jugó la Segunda Fase de la Liga Provincial U17, donde Libertad de Sunchales finalizó invicto en Rosario al ganar sus tres encuentros y avanzar a cuartos de final. Por su parte, 9 de Julio no pudo cantar victoria en Villa Gobernador Galvez. Los resultados fueron los siguientes:

Zona C:

– República del Oeste de Santa Fe 47 vs. Libertad de Sunchales 71.

– Libertad de Sunchales78 vs. Unión Santo Tomé 55.

– Libertad de Rosario 74 vs. Libertad de Sunchales 80.

Zona F:

– Rivadavia Juniors de Santa Fe 75 vs. 9 de Julio 59.

– Talleres de Villa Gobernador Galvez 69 vs. 9 de Julio 68.

– Rivadavia de San Genaro 81 vs. 9 de Julio 59.

