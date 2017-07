Copa Santa Fe: Esperanza es lo que sobra en Defensores

Defensores del Oeste continúa su participación en Copa Santa Fe y el domingo, en horario a confirmar, enfrentará a Unión de Sunchales por la Tercera Ffase del torneo. Al igual que la ida, donde Defensores del Oeste cayó 4 a 2, el partido será televisado por 5RTV.

Pensando en la revancha el experimentado entrenador de Defensores del Oeste, Sergio Cornejo, comentó: “Voy a Sunchales con la tranquilidad de saber que el domingo los chicos dejaron el alma en la cancha. Iremos a jugar con las ganas de revertir el resultado y por más difícil que sea el rival sabemos que no es imposible sabiendo que si vamos solo para cumplir nos va a ir muy mal y es por eso que programamos la semana de trabajo con la idea fija de traernos la clasificación.

Unión es un equipo muy físico que presiona y trabaja bien los movimientos tácticos y eso te exige a estar concentrado porque un mínimo desacople pagas caro ese error. Ellos saldrán a jugar con la tranquilidad de estar dos goles arriba pero habrá que esperar también el once que pararán porque se fueron con jugadores golpeados y hay otros que podían emigrar esta semana por lo que habrá que estar atento a cómo forman ellos el domingo. Las diferencias están porque es un plantel que estuvo muy cerca de ascender al Nacional B y si uno toma en infraestructura deportiva hay diferencias con nosotros pero las ganas y la actitud que tienen los chicos de Defensores hacen desaparecer cualquier diferencia entre un equipo amateur y otro pofesional. Mi duda pasaba en cómo podíamos responder desde lo físico principalmente en el segundo tiempo y no hubo diferencias y estuvimos a la altura de la exigencia. Hay que respetarlos porque es un equipo que está jugando Federal A siendo protagonista y por algo sus jugadores están en ese nivel”, expresó el técnico.

Por otra parte Cornejo hizo mención al balance de su primer semestre en Defensores del Oeste como así también la importancia de participación en este tipo de eventos: “Llegué al club a principio de año para reemplazar a Cristian Favre que durante varios años hizo un trabajo excelente y cuando llegué hasta inconscientemente me presioné para seguir estando bien arriba. Me encontré con un excelente plantel que había dejado la vara muy alta llegando a instancias finales en el torneo de Liga Esperancina que hacía mucho no jugaba y lo único que buscamos entre todos fue mantener y mejorar lo que se venía hablando y eso nos llevó a cumplir objetivos muy rápidos porque se logró jugar la final de Copa Federación, ganar una plaza para el Federal C, avanzar en Copa Santa Fe y ser protagonistas en el torneo local. Uno le exige mucho al jugador porque puede dar y escucho que muchos dicen que ya más no se les puede pedir a ellos pero yo prefiero disfrutar del esfuerzo que hacen. Estoy en un club donde hay un sentido de pertenencia muy grande y un equipo muy comprometido y cuando eso pasa al entrenador se le hacen las cosas más fácil y hoy disfruto ser técnico estando en Defensores del Oeste.

Soy un loco que cada vez que me llaman de un club lo primero que pregunto es si van a jugar Copa Federación y Federal C y estoy contento que los dirigentes de Defensores tengan ese pensamiento. Liga Esperancina de Fútbol ha mejorado mucho pero falta un salto de calidad. Acá hay que sacarse de encima ese miedo a perder. El jugador de fútbol de Esperanza ya no pasa más papelones. En épocas nuestras viajábamos a jugar un Regional y nos comíamos 6 goles pero eso ya no pasa más porque el nivel de entrenamientos de trabajo cambió y se mejoró.Hoy hay más cuidados y se está encima de muchos detalles que antes no contaban.Hoy hay muchos campeonatos, torneos y posibilidades para los jugadores y eso deben aprovecharlo porque las oportunidades están.

Desde que comenzamos el año entre Copa Federación y Copa Santa Fe ya jugamos con equipos de cinco ligas distintas y no somos menos que nadie y hasta institucionalmente con instalaciones estamos por encima de muchos equipos. Liga Esperancina de Fútbol debe comenzar a convencerse que es una Liga fuerte con grandes clubes y no somos menos que nadie. Estoy pronto a cumplir 50 años y lo único que espero ya sea como entrenador o apoyando desde una tribuna ver a un equipo de Esperanza jugando un Federal B como mínimo porque no estamos lejos de ese nivel”, sostuvo en el final “Ñaca” Cornejo.

