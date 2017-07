Liga Rafaelina: Los chicos tuvieron la Segunda de Inferiores

El pasado sábado se disputó la Segunda Fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera “A”, donde, los chicos de Unión de Sunchales lograron golear como visitante a 9 de Julio en Octava y Novena División por 4 a 0 y 4 a 1, respectivamente.



A continuación detallamos todos los resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha.

Quinta División:

– 9 de Julio 0 – Unión de Sunchales 0.

– Libertad de Sunchales 0 – Argentino Quilmes 0.

Posiciones: Brown, Libertad y 9 de Julio 4 puntos; Ben Hur 3; Quilmes y Unión 2; Ferro, Independiente y Atlético 1; Sportivo Norte y Peñarol 0.

Sexta División:

– 9 de Julio 0 – Unión 1 (Leider Fissore).

– Libertad 1 (Alejandro Sosa) – Quilmes 0.

Posiciones: Libertad y Atlético 6 puntos; Ben Hur, Ferro, Peñarol, Brown, 9 de Julio y Unión 3; Independiente y Quilmes 0.

Séptima División:

– 9 de Julio 0 – Unión 0.

– Libertad 3 (Pablo Russo, Gastón Cejas y Nicolás Hernández) – Quilmes.

Posiciones: Libertad y Brown 6 puntos; Unión y 9 de Julio 4; Ferro y Ben Hur 3; Atlético, Sportivo Norte, Independiente, Quilmes y Peñarol 0.

Octava División:

– 9 de Julio 0 – Unión 4 (Darién Juárez -2- y Lucas Chacón -2-).

– Libertad 1 (Francesco Toldo) – Quilmes 0.

Posiciones: Libertad 6 puntos; Peñarol 4; Atlético, Ferro, Quilmes, Unión y Ben Hur 3; 9 de Julio 1; Independiente y Sportivo Norte 0.

Novena División:

– 9 de Julio 1 (Martín Ulman) – Unión 4 (Francisco Aguirre, Facundo Onysín, Guillermo Rivero y Uriel Porra).

– Libertad 4 (Ulises Reynoso -2-, Nahuel Lescano y Axel Grabenvater) – Quilmes 0.

Posiciones: Libertad 6 puntos; Peñarol 4; Atlético, Quilmes, Unión y Ben Hur 3; Independiente, Ferro y 9 de Julio 1; Sportivo Norte y Brown 0.

Novena Especial:

– 9 de Julio 2 (Nahuel Chizzini y Santino Barro) – Unión 1 (Tomás Vainstub).

Infantiles

Categoría 2005:

– Unión 0 – 9 de Julio 1 (Rodrigo Senn).

– Quilmes 1 (Federico Rodríguez) – Libertad 3 (Valentín Culasso -2- y Abraham Véliz).

Categoría 2006:

– Unión 3 (Ignacio Escobar, Juan Nuñez y Lautaro Ramallo) – 9 de Julio 0.

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la tercera fecha del Clausura con esta programación: Quilmes vs. Independiente; Peñarol vs. Libertad; Unión vs. Brown y Ben Hur vs. Atlético. Libre: Ferro.

