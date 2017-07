Liga Rafaelina: Libertad y Unión ponen en marcha el Clausura

Esta noche se pone en marcha el Torneo “Clausura” de Primera “A” con 2 encuentros. Arg. Humberto, que necesita sumar, recibe a Unión que fue protagonista del “Apertura”. Libertad y Atlético se enfrentan en Sunchales con el objetivo de mejorar la campaña anterior.

Primera “A” – Torneo “Clausura” – 1ª Fecha

Jueves 06/07/2017

– Libertad vs. Atlético Rafaela (19 horas Reserva y 20.30 Primera).

– Argentino de Humberto vs. Unión (20.30 Reserva y 22 Primera).

Domingo 09/07 (14 horas Reserva y 15.30 Primera)

– Peñarol vs. Ben Hur

– Dep. Ramona vs. Sp. Norte.

– La Hidráulica vs. Florida.

– Quilmes vs. Brown.

– 9 de Julio vs. F.C. Estado.

