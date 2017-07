Liga A: Vildoza dijo adiós

El mensaje expresa:

“Llegó el momento de despedirme, después de casi 6 años. No es la manera ni la forma que imaginaba, y mucho menos lo quería, en medio de este difícil momento que atraviesa el club.

No tengo palabras para expresar todas las sensaciones que experimenté, siento una mezcla de sentimientos inexplicables. Me compenetré tanto con el club como con la ciudad, al punto de que ahora me duele en el corazón tener que despedirme.

Me sentí como en casa, sentí que pude seguir siendo aquel chico de barrio Maipú que lo único que quería era picar la pelota y esperar al día del juego para salir a la cancha a divertirse.

¡Gracias Libertad, gracias Sunchales! ¡Sólo puedo decir eso! ¡Siempre estarán en mi corazón!

Lo que más quiero es poder devolverle algo al club con mi partida, después de todo lo que me dio y ayudar a que puedan seguir jugando. ¡Porque Libertad siempre será Sunchales y Sunchales será Libertad con una pelota de básquet de por medio!

¡A todos mis amigos, entrenadores, mis compañeros de equipo en estos 6 años. Enso, Gringo, simplemente Gracias. Gracias por confiar en mí y no dejarme solo nunca!

¡Ojalá el básquet nos encuentre juntos el día de mañana!”.



