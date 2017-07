ARB – Mariano Ceruti se suma al Seleccionado Provincial de Mayores

Santa Fe ya tiene equipo para el Campeonato Argentino de Neuquén. En un año particularmente complicado para el armado del plantel por las obligaciones de algunos jugadores de renombre, Sebastián Saborido conformó un elenco con base en el Provincial que tendrá a Gastón García, Sebastián Puñet y Nicolás Solari, Sebastián Mignani, Jonathan Torresi, Mariano Cerutti, Alejandro Zurbriggen, Fabrizio Cosolito, Lucio Delfino, Maximiliano Robledo, Jonathan Sacco y Emanuel Arévalo. Javier Ceci será asistente.

El elenco santafesino comenzó a entrenar hoy por la mañana en Firmat para quedar concentrados de cara al viaje.

Será una zona dura la de Santa Fe, junto a Santiago del Estero, Entre Ríos y el 1° del Promocional. El certamen se jugará del 23 al 29.

El programa de juego para Santa Fe es el siguiente:

– Lunes 24, a las 21.30: Santa Fe vs. Primero del Promocional.

– Martes 25, a las 21.30: Entre Ríos vs. Santa Fe.

– Miércoles 26, a las 21.30: Santa Fe vs. Santiago del Estero.

– El jueves se jugarán los Cuartos de Final, mientras que el viernes será el momento de las Semifinales y el sábado la gran Final en el mítico estadio Ruca Ché.

