Voley: Torneo de Mayores en Unión

Desarrollado en las instalaciones de Unión, el fin de semana se concretó el Torneo de Mayores, el cual contó con la participación de 15 equipos.



Resultados:

– Unión 2 vs. Pukitas de Rafaela 0.

– Unión 2 VS Guapas de Angélica 0.

– Unión 2 VS Unión de San Guillermo A 0.

– Unión 0 VS Tamberitas de Freyre 2.

Copa de Plata:

– Unión 2 VS Unión de Esperanza 0.

– Unión 2 VS Almagro Azul 0.

Posiciones Finales:

Copa de Oro:

1- Tamberitas de Freyre.

2- Municipalidad de Freyre.

Copa de Plata:

1- Unión de Sunchales.

2- Almagro Azul.

Copa de Bronce:

1- CT1 De San Francisco.

2- 9 De Julio de Rafaela.

