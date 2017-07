Copa Santa Fe: Definen las localías

(Por: Prensa Copa Santa Fe) – En la mañana de este lunes se realizará el sorteo de la localía para los partidos de cuartos de final de la Copa Santa Fe. Los encuentros se disputarán en los fines de semana que se vienen (excepto los encuentros de Atlético de Rafaela que el sábado definirá con Florida de Clucellas por Octavos).

Los partidos son los siguientes:

– Unión de Santa Fe vs. Rosario Central.

– Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto vs. 9 de Julio de Rafaela.

– Atlético San Jorge vs. Unión de Sunchales.

– Sportivo Las Parejas vs. Atlético de Rafaela o Florida de Clucellas.

En cuanto a la reglamentación, sobre esta fase de la Copa, la misma indica lo siguiente:

Cuartos de final: partidos de ida y vuelta, para las localías se realizará un sorteo en caso de que ambos equipos pertenezcan a la misma categoría, de lo contrario prevalece el mejor ubicado a nivel nacional. De resultar empate se definirá con tiros desde el punto de penal.