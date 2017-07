ARB – Formativas: Con presencia sunchalense, ya están los 12 para el Provincial U19

Durante el fin de semana del 28 al 30 de julio se disputará en Cañada de Gómez el Torneo Provincial U19, donde el representativo de la Asociación Rafaelina integrará la Zona “A” junto a Oeste Santafesino, Noroeste y Reconquista. En la Zona “B” estarán Rosario, Santa Fe, Cañada de Gómez y Venado Tuerto.

Matías Rojas y Juan Andornino serán los encargados de la parte táctica y Guillermo Chiaraviglio el preparador físico, quienes luego de más de un mes de entrenamientos confirmaron el siguiente plantel:

– Tadeo Mire (Atlético).

– Manuel Dalmazzo (Atlético).

– Matías Pecantet (Atlético).

– Adriano Maretto (Libertad).

– Facundo Breques (Libertad).

– Nicolás Zurvera (Unión).

– Franco Periotti (Unión).

– Manuel Porporatto (Unión).

– Bruno Fagnola (Independiente).

– Franco Chiabotto (9 de Julio).

– Pablo Moreyra (Sportivo Ben Hur).

– Mauro Pellegrino (Sportivo Ben Hur).

El programa de juegos de la Zona “A” es el siguiente:

Viernes 28

– 19.15: Noroeste vs. Reconquista.

– 21.30: Oeste Santafesino vs. Rafaela.

Sábado 29

– 10.00: Ganador Noroeste/Reconquista vs. Perdedor Oeste/Rafaela.

– 12.00: Ganador Oeste/Rafaela vs. Perdedor Noroeste/Reconquista.

– 18.30: Perdedor Noroeste/Reconquista vs. Perdedor Oeste/Rafaela.

– 21.30: Ganador Noroeste/Reconquista vs. Ganador Oeste/Rafaela.

Comentarios