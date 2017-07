Inauguraron el Centro Territorial de Denuncias

Con la presencia del Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, en la mañana de hoy se dejó formalmente inaugurado el Centro Territorial de Denuncias. El mismo, ubicado en Punto Gob Terminal, tendrá como principal finalidad descomprimir la labor administrativa policial, permitiendo que una mayor cantidad de agentes puedan abocarse a tareas preventivas.

Además, para quienes tengan algún tipo de inconveniente para acercarse a sede policial, será esta una opción para, rápidamente, poder estar en contacto con Fiscalía o las dependencias que sean más convenientes en cuanto a su intervención.



Acerca de los Centros

Los Centros Territoriales de Denuncias son organismos de la administración pública provincial que gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Los mismos son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda. El objetivo es el de contribuir al abordaje oportuno de denuncias por hechos ilícitos, contravenciones u otros trámites y certificaciones; descomprimiendo de esta manera el trabajo de las comisarías. Todas las denuncias o trámites que se realizan en los centros son enviados automáticamente, vía online, a la sede de cada una de las fiscalías correspondientes.

Todas las denuncias o trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación o el Poder Judicial, pueden realizarse en los CTD, tales como: Delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.); Siniestros de tránsito con lesionados; Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.); Constancias de declaración de domicilio; Constancia de supervivencia y Constancia por extravíos varios (documentos nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, etc.).

