Liga Rafaelina: Los chicos jugaron la Tercera Fecha

Fue el pasado fin de semana, en donde Libertad se midió con Peñarol y Unión hizo lo propio ante Brown de San Vicente. La próxima fecha será la que le de forma a nuevos clásicos, siendo el aurinegro local en esta ocasión.

– Quinta División:

– Peñarol 0 – Libertad de Sunchales 2 (Lisandro Monzón -2-).

– Unión de Sunchales 2 (Santiago Herrera y Lautaro Rojas) – Brown de San Vicente 1 (Joaquín Jaime).

Posiciones: 9 de Julio y Libertad 7 puntos; Atlético, Brown, Unión y Quilmes 5; Ben Hur 4; Independiente y Ferrocarril del Estado 1; Peñarol y Sportivo Norte 0.

– Sexta División:

– Peñarol 0 – Libertad 2 (Mariano Góngora y Alexis De los Santos).

– Unión 2 (Francisco Giubergía -2-) – Brown 1 (Ignacio Zbrun).

Posiciones: Libertad y Atlético 9 puntos; 9 de Julio y Unión 6; Brown, Ben Hur, Ferro y Peñarol 3; Independiente y Quilmes 1.

– Séptima División:

– Peñarol 1 (Federico Arellano) – Libertad 0.

– Unión 1 (Thiago Allassia) – Brown 1 (Julián Tomatis).

Posiciones: Brown 7 puntos; Libertad y Atlético 6; Unión 5; 9 de Julio 4; Ben Hur, Ferro, Independiente y Peñarol 3; Quilmes y Sportivo Norte 0.

– Octava División:

– Peñarol 2 (Lautaro Pairola y Joaquín Vera) – Libertad 1 (Francesco Toldo).

– Unión ganó 1-0 a Brown, que no presenta divisional.

Posiciones: Atlético y Peñarol 7 puntos; Libertad, Unión y Quilmes 6; Ben Hur y 9 de Julio 4; Ferro 3 y Sportivo Norte e Indepediente 0.

– Novena División:

– Peñarol 0 – Libertad 2 (Brian Goro y Thiago Avenatti).

– Unión 4 (Lautaro Molina, Horiel Duarte, Guillermo Rivero y Uriel Porra) – Brown 0.

Posiciones: Libertad 9 puntos; Atlético 7; Unión 6; Peñarol, Ben Hur e Independiente 4; Quilmes y Sportivo Norte 3; Ferro y 9 de Julio 1.

– Novena Especial:

– Peñarol 2 (Lautaro Boidi y José Sorín) – Libertad 1 (Giuliano D’ Antoni).

Posiciones: Atlético 7 puntos; Peñarol y Ferro 6; Libertad y Ben Hur 3; Unión 1.

Infantiles

– Categoría 2005:

– Libertad 1 (Abraham Véliz) – Peñarol 1 (Lucas Romero).

– Brown 0 – Unión 2 (Francisco Ibañez y Tomás Blanche).

– Categoría 2006:

– Libertad 1 (Román Basualdo) – Peñarol 0.

– Brown 1 (Pedro Aimetta) – Unión 1 (Mateo Rosso).

Próxima fecha

Será la cuarta jornada del Clausura con esta programación: 9 de Julio vs. Ben Hur; Brown vs. Sportivo Norte; Libertad vs. Unión; Independiente vs. Peñarol y Ferro vs. Quilmes. Libre: Atlético.

