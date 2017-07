LRF: Lo que viene para los equipos de la ciudad

En la reunión semanal del Consejo de Liga Rafaelina se definieron los adelantos Primera “A”, que en este caso será uno, al cual se le sumará una postergación y otra reprogramación.

– Argentino de Humberto vs. Atlético Rafaela, jueves a las 20.30 Reserva y 22.00 Primera.

– Quilmes vs. Florida martes 1º de agosto a las 20.30 Reserva y 22.00 Primera.

– 9 de Julio vs. Unión postergado en fecha a confirmar.

Los demás encuentros se jugarán el domingo en horario oficial.

