ARB – Provincial U15: Se jugaron las revanchas

Sigue la actividad de la Liga Provincial a nivel formativo, y en este caso fue el turno de la categoría U15, con presentación de tres clubes de la Asociación Rafaelina. Los resultados fueron los siguientes.

Zona B (En Rosario, cuadrangular de ida)

– Unión de San Guillermo 36 vs. Libertad de Sunchales 73.

– Libertad de Sunchales 63 vs. Unión de Santo Tomé 45.

– Sportsmen de Rosario 76 vs. Libertad 82.

El cuadrangular de ida será en Sunchales el 28 y 29 de julio.

Zona C (En Rafaela)

– Atlético de Rafaela 59 vs. Firmat FC 35.

– Atlético de Rafaela 71 vs. Independiente de Ricardone 21.

– Atlético de Rafaela 63 vs. San Martín de Carlos Pellegrini 17.

Zona K (En Rosario)

– Sportivo Ben Hur 31 vs. Central Argentino Olímpico de Ceres 117.

– Sportivo Ben Hur 29 vs. Temperley de Rosario 109.

– Sportivo Ben Hur 47 vs. Adeo de Cañada de Gómez 94.

