ARB – U19: Con presencia sunchalense, comienza el campeonato

El plantel: Tadeo Mire, Manuel Dalmazzo, Matías Pecantet, Adriano Maretto, Facundo Breques, Nicolás Zurvera, Franco Periotti, Manuel Porporatto, Bruno Fagnola,Franco Chiabotto, Pablo Moreyra y Mauro Pellegrino. DT: Matías Rojas y Juan Andornino. PF: Guillermo Chiaraviglio.

Fixture – Viernes

Zona A, en Adeo

– P1 Noroeste vs. Reconquista a las 19.15.

– P2 Oeste Santafesino vs. Rafaelina a las 21.30.

Zona B, en Sport

– P1 Santafesina vs. Rosarina, a las 19.15.

– P2 Cañadense vs. Venadense, a las 21.30.

Sábado

Zona A

P3 GANADOR PART. 1 vs. PERDEDOR PART. 2 SAB. 29/7 10

P4 GANADOR PART. 2 vs. PERDEDOR PART. 1 SAB. 29/7 12

P5 PERDEDOR PART. 1 Vs. PERDEDOR PART. 2 SAB. 29/7 18.30

P6 GANADOR PART. 1 Vs. GANADOR PART. 2 SAB. 29/7 20.30

Zona B

P3 GANADOR PART. 3 vs. PERDEDOR PART.4 SAB. 29/7 10

P4 GANADOR PART. 4 vs. PERDEDOR PART. 3 SAB. 29/7 12

P5 PERDEDOR PART. 3 Vs. PERDEDOR PART. 4 SAB. 29/7 18.30

P6 GANADOR PART. 3 Vs. GANADOR PART. 4 SAB. 29/7 20.30

Domingo

Semifinales

PRIMERO ZONA A vs. SEGUNDO ZONA B DGO. 30/7 10.30

PRIMERO ZONA B vs. SEGUNDO ZONA A DGO. 30/7 10.30

Tercer puesto

PERDEDOR SEMIFINAL 1 vs PERDEDOR SEMIFINAL 2 DGO. 30/7 17.30

Final

GANADOR SEMIFINAL 1 vs GANADOR SEMIFINAL 2 DGO. 30/7 19.30

