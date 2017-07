Liga Rafaelina: El fútbol del fin de semana

Anoche Atlético empató en Humberto y le permite a Ferro quedar como único líder si el domingo le gana a Brown. Por la Primera “A” el domingo habrá cuatro partidos, y uno el martes.

Presentamos la programación del fin de semana:

Primera “A”

Torneo “Clausura” – 3ª Fecha

Domingo 30/08 (14 Reserva y 15.30 Primera)

– Libertad vs. Peñarol.

– La Hidráulica vs. Sp. Norte.

– F.C. Estado vs. Brown.

– Dep. Ramona vs. Ben Hur.

Martes 01/08

Quilmes vs. Florida (20.30 Reserva y 22 Primera).

Divisiones Inferiores (sábado 29/08)

Primera “A” – Torneo “Clausura” 4ª Fecha.

– 9 de Julio vs. Ben Hur.

– Brown vs. Sp. Norte.

– Libertad vs. Unión.

– Indep. San Cristóbal vs. Peñarol.

– F.C. Estado vs. Quilmes.

Divisiones Infantiles

– Ben Hur vs. 9 de Julio.

– Sp. Norte vs. Brown.

– Unión vs. Dep. Libertad.

– Peñarol vs. Indep. San Cristóbal.

– Quilmes vs. F.C. Estado.

