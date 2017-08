Copa Santa Fe: Todo listo para cerrar los Cuartos de Final

La organización difundió el cronograma del fin de semana. Unión cerrará la llave ante Atlético San Jorge el domingo a partir de la hora 15.30, buscando ser uno de los semifinalistas y seguir defendiendo el título obtenido el año pasado.

La programación comienza mañana con el encuentro de Atlético, mientras que el grueso de los partidos tendrán desarrollo el domingo.

– Atlético Rafaela vs. Sportivo Las Parejas: 2/8, a las 21 (ida).

– Unión de Santa Fe vs. Rosario Central: 5/8, a las 17 (Televisado por 5RTV y canal 5 de Rosario para dicha localidad y zona de influencia). Revancha.

– Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto vs. 9 de Julio de Rafaela: 6/8, a las 15. Revancha.

– Unión de Sunchales vs. Atlético San Jorge: 6/8, a las 15.30. Revancha.

– Sportivo Las Parejas vs. Atlético Rafaela: 6/8, a las 15.30. Revancha – Televisado por 5RTV.

