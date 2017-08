Liga Rafaelina: El clásico repartió alegrías

Fotos: Ariel Balderrama.

Por la Cuarta Fecha del torneo Clausura, se enfrentaron Libertad y Unión, En Sexta y Séptima ganó Libertad, mientras que Unión venció en Octava y Novena. Se registró igualdad sin goles en Quinta y Novena Especial.

A continuación detallamos todos los resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha:

Quinta División:

– Libertad de Sunchales 0 – Unión de Sunchales 0.

Posiciones: 9 de Julio 10 puntos; Libertad 8; Brown 7; Unión 6; Quilmes y Atlético 5; Ben Hur y Ferro 4; Peñarol 3; Independiente 1 y Sportivo Norte 0.

Sexta División:

– Libertad 2 (Martín Rivero y Alexis De los Santos) – Unión 1 (Francisco Giubergia).

Posiciones: Libertad 12 puntos; Atlético y 9 de Julio 9; Unión, Ferro y Brown 6; Peñarol 4; Ben Hur 3; Independiente 2 y Quilmes 1.

Séptima División:

– Libertad 1 (Gabriel Ronco) – Unión 0.

Posiciones: Libertad 9 puntos; Brown 8; Ferro, Sportivo Norte, Atlético, Ben Hur y Peñarol 6; Unión 5; 9 de Julio y Sportivo Norte 4; Independiente 3 y Quilmes 0.

Octava División:

– Libertad 0 – Unión 1 (Julián Kerk)

Posiciones: Peñarol 10 puntos; Unión y Quilmes 9; Libertad 6; 9 de Julio y Ben Hur 5; Ferro 3 e Independiente 0.

Novena División:

– Libertad 0 – Unión 2 (Santino Montenegro y Mateo Duarte).

Posiciones: Libertad y Unión 9 puntos; Atlético 7; Ben Hur y Peñarol 5; Independiente 4; Brown y Sportivo Norte 3; 9 de Julio 2 y Ferro 1.

Novena Especial:

– Libertad 0 – Unión 0.

Posiciones: 9 de Julio 10 puntos; Atlético 7; Ferro y Peñarol 6; Unión 5; Ben Hur y Libertad 4.

Infantiles

Categoría 2005:

– Unión 2 (Marcos Cardozo y Thiago Triverio) – Libertad 0.

Categoría 2006:

– Unión 2 (Lautaro Ramallo y Juan Cruz Nuñez) – Libertad 0.

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la quinta jornada con esta programación: Peñarol vs. Ferro; Unión vs. Independiente; Sportivo Norte vs. Libertad; Ben Hur vs. Brown y Atlético vs. 9 de Julio. Libre: Quilmes

Comentarios