Concejo: Semana de la Lactancia Materna

(Por: Prensa Concejo) – Del 1 al 7 de agosto se desarrolla la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual este año lleva el lema “Construyendo alianzas para proteger la lactancia: por el bien común, sin conflictos de intereses”.

En esta semana, el mensaje clave es que el éxito en la lactancia materna no es responsabilidad exclusiva de una mujer, la promoción de la lactancia materna es una responsabilidad social colectiva.

A nivel local, el Concejo Municipal de Sunchales aprobó en 2016 la Ordenanza Nº 2580, para adherir así a esta importante fecha e incentivar en nuestra ciudad la realización de actividades que difundan los beneficios de la lactancia materna.

La lactancia materna no es un asunto solo de la madre, es responsabilidad de toda la sociedad. Deben abrirse oportunidades reales para que todas las madres puedan amamantar. Esto requiere que los distintos sectores asuman sus responsabilidades: los gobiernos, sistemas de salud, empresas, familias y comunidades.

Las prácticas óptimas de lactancia materna benefician a todas las madres, niñas y niños, independientemente de dónde viven o de su nivel de bienestar económico. En particular, se considera que la lactancia materna exclusiva es la piedra angular de la supervivencia y la salud infantil, ya que no sólo proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento durante los primeros seis meses de vida, sino también la protección frente a muchas enfermedades infantiles que ponen en riesgo la vida, y protege frente a algunas enfermedades no transmisibles más tarde en la vida.

La lactancia materna contribuye al desarrollo del niño, al logro educativo y al bienestar económico.

Fuente consultada: Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.

