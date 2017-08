Voley – Sub13: Las chicas de Unión, campeonas del Torneo Apertura

Fotos: Diego Rosso.

En las instalaciones del club Deportivo Libertad se disputó el Grand Prix de la categoría Sub13. El equipo “A” de Unión disputó la Final ante Atlético de Rafaela cayendo por 2 a 0. A pesar del resultado las albiverdes se consagraron campeonas del Torneo Apertura, habiendo ganado los dos primeros Grand Prix de dicha competencia.

Estos fueron los resultados:

– Libertad 2 vs. Sportivo Santa Clara 0 (25-20 y 25-12).

– Unión “A” 2 vs. Libertad 0 (25-9 y 25-12).

– Unión “A” 2 vs. Sportivo Santa Clara 0 (25-9 y 25-10).

– Unión “A” 2 vs. Libertad 0 (25-9 y 25-12).

– Unión “B” 0 vs. Almagro 2 (25-19 y 25-19).

– Unión “B” 2 vs. Brown de San Vicente 1 (25-18, 18-25 y 15-11).

– Unión “B” 0 vs. Atlético 2 (25-8 y 25-14).

Posiciones finales

1º Atlético de Rafaela.

2º Unión “A”.

3º Almagro de Rafaela.

4º Libertad.

5º Sportivo Santa Clara.

6º Unión “B”.

7º Brown de San Vicente.

Comentarios